Hijo de Rey Grupero explica cómo se siente luego de que su padre decidiera no verlo en “LCDLF”

Tremenda ola de opiniones divididas en redes sociales generó Rey Grupero luego de tomar la difícil decisión de no pasar 5 minutos con su hijo Enzo, a cambio de nominar con 2 puntos a uno de sus compañeros de habitación dentro de “La Casa de los Famosos All Stars”.

Y en respuesta a las críticas que el participante ha recibido a través de plataformas como Tik Tok e Instagram, el pequeño ha emitido un emotivo mensaje en el que se dijo orgulloso de su papá por la lección de lealtad que protagonizó.

“Mucha gente ha preguntado cómo me siento después de la dinámica que hoy se hizo en La casa, y la verdad me encuentro feliz y orgulloso de mi papá porque fue leal a su grupo y no los traicionó y no solo fue leal a su grupo, sino que también a nosotros porque gracias a eso podremos cumplir nuestros sueños aquí afuera“, expresó Enzo en un video anclado desde sus redes sociales.

Asimismo, el pequeño se dio a la tarea de reiterar al público que se trata de una competencia en la que Rey Grupero tiene más que clara su meta. Por esta razón, los instó a no dejar de apoyarlo durante las próximas semanas.

“Además de que con esto me ha enseñado que la lealtad es muy importante (…) Obviamente me hubiera gustado poderlo haber abrazado o besarlo, pero de todas maneras lo podré ver aquí afuera y tendremos todo el tiempo que queramos. Por favor, síganlo apoyando para que llegue a la final“, complementó.

No pasó mucho tiempo antes de que Enzo, de 10 años, se volviera el blanco de mensajes de cariño por parte del público. Dentro de los comentarios destacaron aquellos en los que se hizo alusión al gran nivel de madurez del niño que, a pesar de no ser hijo biológico de Rey Grupero, lo quiere como propio.

“Qué bonito que lo entiendas así! La lealtad es uno de los mejores valores que puedes tener“, escribió Cristina Porta sumándose a la conversación. Mientras que otro usuario añadió: “Bravo, Enzo. Eres un niño muy inteligente, tú si sabes que tu papá está haciendo todo esto por ti”.

