Martín Demichelis responde sobre discusión con Sergio Canales: “No soy autoritario”

Martín Demichelis, técnico de los Rayados del Monterrey, trató de explicar la discusión que se produjo este jueves en el inicio de la práctica con el mediocampista español Sergio Canales y en donde en pocas palabras dijo que en todo equipo hay apertura para opinar y que jamás ha sido autoritario.

En los momentos en que dentro de la relación interna del equipo regiomontano se han prendido las alarmas por una relación con muchas aristas entre el técnico de los regiomontanos y el plantel, como quedó en evidencia en el intercambio de palabras entre ambos integrantes y en donde Canales llevó la peor parte al resultar herido con una cortada que necesitó diez puntos de sutura al patear una puerta de vidrio.

🚨¿QUÉ PASÓ EN EL ENTRENAMIENTO? Demichelis responde tras supuesto conflicto con Sergio Canales durante la sesión de Rayados 👀



📹 @FelipeGalindot pic.twitter.com/pEe0p9xyat — MedioTiempo (@mediotiempo) April 3, 2025

Sobre estos hechos, Demichelis explicó al salir del entrenamiento en una breve charla con el periodismo que cubre las actividades del equipo regularmente en donde expuso que las discusiones existen en todo equipo y que hay libertad de que los jugadores se expresen al resaltar que jamás ha sido autoritario.

“Ustedes pueden poner lo que quieran de qué hubo cualquier tipo de discusión, nosotros nos abrimos a la opinión del jugador y que este puede expresarse. En todo equipo, en todo deporte, en todo vestuario, siempre hay intercambio de opiniones, yo no soy autoritario, a mí me gusta escuchar, a mí me gusta que el jugador opine y entre todos crecer”, dijo Demichelis tratando de bajar los decibeles de la presión que existe en su equipo.

— #Chivas se relame los bigotes:#SergioCanales no jugará ante el Rebaño porque discutió con Martín Demicheli y tras pelear el español patea una puerta de vidrio y se corta el pie. Le dieron cerca de 10 puntadas.



Los jugadores Rayados están con Canales y no con Demicheli — #ArizpeYSusJudas (@ArizpeMiguelZ) April 3, 2025

El técnico también añadió sobre este tema que: “Porque sabemos lo que nos jugamos el fin de semana y queremos representar a la institución, y por eso no tengo duda de que los que salgan a jugar van a ver a once guerreros para luchar y ganar el partido, gracias y me paré por respeto a ustedes”, aseguró el entrenador argentino.

Sin embargo, la tensión que se generó en el intercambio de palabras entre el estratega y el mediocampista estuvo muy lejos de ser una retroalimentación de ideas, por el contrario, las versiones extraoficiales aseguran que Canales le reclamó con autoridad que los haya exhibido en las últimas entrevistas que ha dado y en donde ha responsabilizado al plantel de algunos resultados.

Para colmo de males, también se ha manejado tras bambalinas que Canales le aclaró que con sus aportes tácticos el equipo no tiene rumbo en el terreno de juego y que el aporte táctico es mínimo y que ha generado que el Monterey se encuentre actualmente ubicado en la novena posición con apenas 19 puntos y en el límite de encontrar sitio en el famoso play in para la liguilla por el título.

Se pronuncia Rayados, pero sólo por la atención médica que recibió Sergio Canales por "romper una puerta de cristal".



No hay nada de la discusión con Demichelis. https://t.co/bCthJgpvnd — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) April 4, 2025

Por lo pronto este conflicto ha generado que Canales esté prácticamente descartado para jugar contra el Guadalajara, pues la herida que se produjo por su arrebato emocional lo tiene casi fuera de circulación y que sin duda será una baja clave para poder aspirar a la victoria contra el Rebaño Sagrado.

Seguir leyendo:

– Sergio Canales le manda un guiño a Alexis Vega por su nivel dentro de la Liga MX

– Los futbolistas de Monterrey están “a muerte” con Martín Demichelis

– “Outfit sobra, falta fútbol”: La crítica de la afición del Monterrey a Demichelis