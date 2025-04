Imelda Tuñón responde a Maribel Guardia con un contundente mensaje: “Déjanos en paz”

Imelda Tuñón, exnuera de Maribel Guardia, publicó un fuerte mensaje dirigido a la cantante, en el que le exige que deje de interferir en su vida y en la de su hijo, José Julián. Esta publicación se da después de que la actriz costarricense revelara sentirse amenazada y temer por su seguridad.

A través de sus redes sociales, Tuñón compartió el último mensaje que le envió a Guardia, en el que le reclama por insistir en buscar una custodia que, según ella, no le corresponde. Además, la cantante aseguró que su hijo ha sufrido graves secuelas emocionales debido a las acciones de Maribel.

“Maribel, déjanos en paz, deja de pedir una custodia que no es tuya. Por respeto a ti he dicho que si se acuerda de ti José Julián, cuando la realidad es que no. Las dos veces que te mencionó fue para decirme que si te lo volverías a llevar”, escribió Tuñón.

La artista también detalló el trauma que su hijo ha experimentado: “Se despierta en las noches llorando, diciéndome que sueña que nos separan. Si en lugares públicos se me acerca gente, llora también. Me dice que todos los días soñaba conmigo y que le pidió a Dios que pudiéramos volver a vernos”.

Acusaciones y resentimientos

En su publicación, Imelda Tuñón no solo pidió paz, sino que también acusó a Guardia de causar un daño irreversible a su hijo y de manipular el recuerdo de Julián Figueroa, fallecido en 2023.

“¿Crees que no me da coraje lo que le hiciste, lo que me hiciste y a mi familia? Le dejaste un daño de por vida y ansiedad por separación, y eso nunca te lo voy a perdonar. Quieres dañar y dañar, ¿buscas hacer otro Julián? Él jamás hubiera estado de acuerdo contigo; distorsionaste y pisoteaste su recuerdo”, expresó con dureza.

Finalmente, Tuñón le exigió a la actriz que los deje vivir en paz: “Él nos quería unidos, y ve hasta donde llegaste. Déjanos vivir tranquilos, no sigas”.

Maribel Guardia y sus temores

Este mensaje llega en medio de las declaraciones de Maribel Guardia, quien recientemente confesó sentirse amenazada y temer por su vida.

“He estado con muchas amenazas. Y temo por mi vida; temo por mi seguridad. De hecho, tenía miedo ahora que venía al aeropuerto que me metieran algo en el equipaje. Tengo miedo de que se metan a mi casa. Ya no tengo seguridad; todo mundo sabe dónde vivo”, afirmó la actriz.

Guardia incluso responsabilizó a personas cercanas a Imelda Tuñón en caso de que algo le ocurriera: “Si algo me pasa, responsabilizo a gente cercana a la mamá de mi nieto”.

Con ambas partes lanzando acusaciones y defendiendo sus posturas, este conflicto familiar continúa escalando en medio del dolor por la pérdida de Julián Figueroa. Mientras Imelda Tuñón pide tranquilidad para su hijo, Maribel Guardia insiste en sus reclamos y en sus temores por posibles amenazas.

Por ahora, las redes sociales se han convertido en el escenario de esta disputa, donde cada una expone su versión sin llegar a un entendimiento.

