Elton John abre su corazón sobre su pérdida de visión: “Es doloroso no poder ver a mis hijos jugar”

Elton John, reconocido por su talento y su icónica carrera musical, ha revelado en una reciente entrevista cómo la pérdida de visión que padece desde hace algunos años ha cambiado su vida de manera profunda.

El cantante británico, quien contrajo una infección ocular durante una visita a Francia, ha enfrentado graves problemas en su ojo derecho, lo que ha afectado significativamente su capacidad de ver. Aunque conserva algo de visión en su ojo izquierdo, el artista asegura que la situación ha tenido un impacto emocional y físico en su día a día.

En sus declaraciones, Elton compartió cómo esta condición afecta particularmente su relación con sus hijos, Zachary y Elijah, de 14 y 12 años, respectivamente. A pesar de ser un padre comprometido y activo, el músico no puede disfrutar de momentos tan simples como ver a sus hijos jugando al rugby o al fútbol, una experiencia que solía ser una parte esencial de su vida familiar. “No puedo ver a mis hijos jugando rugby y fútbol, y ha sido una época muy estresante, porque solía absorberlo todo. Es angustiante”, comentó visiblemente afectado.

El cantante explicó también cómo su visión deteriorada lo limita en actividades cotidianas. Aunque puede reconocer a las personas cercanas, no es capaz de ver detalles con claridad. En la entrevista, mencionó que “Puedo verte, pero no puedo ver la televisión, no puedo leer”, lo que ilustra la frustrante realidad que enfrenta a diario. A pesar de todo, Elton mantiene una actitud positiva y sigue concentrándose en lo que tiene. “Así que te dices a ti mismo: sigue adelante”, añadió con determinación.

Elton no es ajeno a la realidad de la fragilidad humana. A sus 78 años, ha compartido con su público que sus hijos se preocupan por su salud, incluso más de lo que él había imaginado. “Piensan en mi mortalidad. Se preocupan por mi mortalidad. No tanto por David, sino por mí”, confesó, refiriéndose a su esposo David Furnish. Este tema, tocado en su documental Elton John: Never Too Late, ha generado una gran reflexión dentro de su familia.

Aunque la situación es compleja, Elton John se muestra agradecido por la vida que tiene y por el apoyo incondicional de su familia. “Uno se pone emocional, pero tienes que acostumbrarte. Soy afortunado de tener la vida que tengo. Todavía tengo a mi maravillosa familia”, expresó con una mezcla de gratitud y resignación.

En medio de la adversidad, el cantante continúa siendo un ejemplo de resiliencia, recordándonos que, a pesar de los desafíos, siempre se puede encontrar fortaleza en las pequeñas cosas que realmente importan.

