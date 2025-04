Karla Sofía Gascón confiesa que el odio en redes la llevó a pensar en quitarse la vida

En medio del reconocimiento internacional que ha recibido por su papel en “Emilia Pérez”, Karla Sofía Gascón ha revelado un costado mucho más humano y vulnerable de su experiencia con la fama.

La actriz española, aplaudida por su desempeño en la cinta de Jacques Audiard, confesó en una reciente entrevista que la intensidad del odio recibido en redes sociales la afectó profundamente, al punto de hacerla cuestionarse su propia existencia.

Durante su paso por el programa El Hormiguero, Gascón habló con franqueza sobre el costo emocional de la exposición pública, especialmente tras la viralización de antiguos tuits suyos que desataron una tormenta de críticas. “He llorado mucho, lo he pasado muy mal. Me he sentido como en la inquisición”, expresó, haciendo alusión a la magnitud del escrutinio que enfrentó.

La actriz compartió que incluso llegó a contemplar ideas suicidas mientras intentaba sobrellevar la presión. “Paseando por el Sena con unos lagrimones, pensé de verdad en que a lo mejor sería bueno desaparecer. Hay momentos en la vida en los que dices: ‘¿Para qué estoy en este mundo?’”, dijo visiblemente conmovida.

Aunque las críticas se centraron en mensajes considerados ofensivos hacia George Floyd y el movimiento Black Lives Matter, Gascón calificó como exageradas las acusaciones en su contra. “Que me tachen de racista me parece absurdo”, aseguró. Según explicó, detrás de esa campaña negativa hubo una intención clara de sabotear no solo su imagen, sino el impacto de Emilia Pérez.

“Para destrozar esta película había que destrozarme a mí”, afirmó, responsabilizando a sectores transfóbicos y de ultraderecha por liderar los ataques en su contra.

A pesar del revuelo, la actriz se mantuvo firme en su apoyo al filme y asistió a los Premios Oscar, donde fue nominada a Mejor Actriz.

Sigue leyendo: