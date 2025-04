Marcos Valdés, sobrino de Felipe Gil, critica la decisión de éste por retomar su género masculino

Hace algunos días diversos medios dieron a conocer que la cantante y compositora Felicia Garza retomó su identidad masculina como Felipe Gil, lo cual ahora ha sido criticado por su sobrino Marcos Valdés, quien confirmó estar muy alejado de él, pues no le agradó cómo se comportó con su familia.

Felicia Garza habría decidido retomar su identidad masculina como Felipe Gil

Al ser entrevistado para el programa “Fórmula Espectacular”, Valdés preguntó a los reporteros cómo debe referirse ahora a su tío: “Es una falta de respeto a los transgénero, porque tanto me corrigieron ustedes de que le dijera “tía” y no le dijera “tío”. Ahora ¿’cómo le digo?”

Marcos reveló que cuando Felipe hizo su transición, cambió radicalmente su forma de ser: “Se peleó con toda la familia, se peleó con todo el mundo. Ha criticado a la comunidad, y ahora está criticando a los transgénero, y ahora ya es Felipe Gil, a los 85 años. Lo que necesita es ir a un psiquiatra. ¡Urgente!”

El actor se mostró dolido por el desinterés que Gil, hermano de su madre, mostró cuando ella estuvo enferma: “No fue a ver a mi mamá. Él vive en Avenida Universidad. Mi mamá estaba en un hospital en Avenida Universidad. No la fue a ver; dijo que nosotros habíamos causado su enfermedad. No, no, se peleó con toda la familia”.

Cuando el reportero le recordó a Marcos los comentarios que Felicia Garza hizo de él, aludiendo que era gay, dijo: “Hay algo que yo le dije, que es muy importante: ‘Tú habla de tu vida y respeta la vida de los demás’. La vida privada es privada de cada quien. Lo que tú hagas con tu vida sexualmente, o en el baño, pues es una parte privada”.

El hijo de Manuel “Loco” Valdés dejó entrever que con las declaraciones de su tío ante la prensa, se sintió traicionado: “Son situaciones propias, y lo que se ve no se juzga. Lo dijo Juan Gabriel y lo dijeron muchas personas. Hay que respetar la decisión de cada quien, pero tú no puedes señalar con el dedo a alguien, decidiendo que alguien es así o no es así. Eso es muy importante. Además, ¿con qué derecho? Se supondría que mi tío o mi tía me quiere ¿no? O que me va a proteger”.

Finalmente, Marcos comentó que sintió mucho el alejamiento de Felipe Gil, pues cuando era niño y adolescente fue muy cercano a su tío: “Yo lo quería muchísimo, él me ayudó en 1985 a lanzar mi primera canción en (el festival) “Valores Juveniles”. Además fuimos al futbol americano, al karate, y yo tenía una enorme admiración por él cuando ganó el festival OTI Internacional con (la canción) “La Felicidad”.

