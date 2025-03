Felicia Garza habría decidido retomar su identidad masculina como Felipe Gil

La cantante y compositora Felicia Garza dio a conocer su transición en 2014, pero ahora habría decidido que la gente vuelva a referirse a ella como Felipe Gil, según lo dio a conocer el periodista argentino Maximiliano Lumbia.

Garza, de 84 años, tuvo una llamada telefónica con Lumbia, y le informó su deseo de retomar su identidad masculina. “Quiero comunicarles que Felicia Garza simbólicamente ha fallecido”, dijo el periodista en su canal de YouTube. “La llamo y me dice: “Yo me retiro del mundo artístico, no pienso salir más. No me digas más Felicia, soy Felipe”.

Sin embargo, las declaraciones que supuestamente le hizo Garza al argentino varían con lo que ella dijo hace unos días en una entrevista para El Sol De México: “Si hago la destransición, salgo de nuevo como Felipe. Una de las razones es que quiero recuperar lo que perdí. Perdí dos familias con 6 hijos, perdí a mis nietas, son mi sangre, y extraño a mi familia. Siempre estuve muy cerca de ellos…eran gente que yo quería mucho.

“Me gustaría poder resarcir estas cosas, me podría encontrar de nuevo con ellos, esa gente que me brindó cariño y que yo también pude hacerlo, poder rescatarlo. Más de la mitad de mi vida se fue; yo sabía el precio que estaba pagando. Ya lo sufrí 10 años, yo quisiera recuperar muchas cosas que dejé en el camino”.

¿Quién es Felicia Garza?

Felicia Garza nació en 1940 en San Antonio, Texas, con el nombre de Felipe Bojalil Garza. Cuando era adolescente su familia se mudó a México, y en la década de los 60 debutó como Fabrizio, cantando rock y baladas. Posteriormente cambió su nombre artístico al de Felipe Gil, destacándose como actor y compositor de canciones para artistas como Luis Miguel, Gualberto Castro y José José.

Durante varios años Felicia Garza fue vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Autores y Compositores de México. Últimamente la artista ha tenido problemas de salud debido a una tromboflebitis, por lo que debe caminar lentamente. “Aunque yo haya cambiado, sigo siendo el mismo ser, no importa cómo me vista; si me siguen tratando bien, qué importa cómo me digan”, concluyó.

