Sergio Mayer revela que las batas que usa Alfredo Adame en “LCDLF All-Stars” son diseñadas por su esposa

Sergio Mayer, quien funge como panelista en las galas de “La Casa De Los Famosos All-Stars”, reveló el lazo que lo une con Alfredo Adame en cuestión de moda, pues resulta que las batas que éste ha usado en el reality show son creaciones de su esposa Issabela Camil.

Durante un en vivo que hizo con sus seguidores, a Mayer le preguntaron si le había regalado a Alfredo Adame las batas que luce, y respondió: “Les voy a explicar. El manager de Adame me buscó, ya que Adame estaba adentro, y me dijo: ‘Oye, Adame me encargó que cuando tú estuviste en “La Casa De Los Famosos México” sacaste unas batas muy bonitas, que las hizo tu esposa’. Entonces me encargó que si por favor, le podían hacer algunas”.

Sergio señaló que no vio ningún problema ante el pedido, y canalizó al manager con su esposa: “Le dije: ‘Claro que sí’. Los diseños son de mi mujer, de su marca Rumor. Son los diseños que está sacando (Alfredo), las últimas tres batas”.

El ex integrante del grupo Garibaldi también reveló que Alfredo Adame no es el único integrante que está usando prendas de la marca de Issabela Camil: “La (bata) que sacó el Rey Grupero, la que sacó Caramelo y la que sacó Adame son diseños de mi mujer, pero a mí me buscó el manager de Adame”.

Muy aparte de ese acuerdo, Mayer aseguró mantener una postura neutra como panelista dentro del programa: “Esto lo digo y lo aclaro, porque después empiezan a decir que yo se la regalé, empiezan a decir que cómo mandó a hacer las batas con mi mujer, que yo tengo preferencia por Adame, y de ninguna manera. Cuando Adame la riega y hace cosas mal lo digo y lo recalco, y a mí, si Adame llega o no a la final, no tiene nada que ver con lo que su manager nos pidió. ¡Está aclarado!”

Por último, Sergio comentó que un estampado que lució Adame en su bata fue en honor a como le dicen: “Es que a mí me dijo el manager que a (Alfredo) le dicen “el alacrán”, entonces mi mujer hizo un diseño de unas telas con un alacrán, por eso hizo eso. Ya está aclarado, para que no especulen”.

