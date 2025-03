Majo, la nieta de Alfredo Adame, pide que voten por él para que gane “LCDLF All-Stars”

Alfredo Adame es una de las figuras más controvertidas del espectáculo en México por expresar su opinión sin ningún tipo de censura, pero poco había hablado de su nieta María José, hija de su primogénita Vanessa. Ahora, la chica de 19 años decidió compartir un post en sus redes sociales para pedir apoyo para su famoso abuelo.

En el video se puede ver a la joven dando las gracias al público por el apoyo a Adame: “Hola, soy María José. Soy nieta de Alfredo Adame y les quería dar mis palabras de agradecimiento por apoyar tanto, tanto a mi abuelo. No lo dejemos de apoyar y lleguemos hasta el final con él. Saludos”.

Se sabe que la relación de Alfredo con María José es muy buena, e incluso en 2022, cuando ella cumplió 17 años, el actor le regaló un carro BMW.

Ese mismo año Adame concedió una entrevista a Matilde Obregón, y dijo que a la chica sólo le ha prohibido una cosa: llamarlo “abuelito”. “Mis nietos son una bendición. Tengo una nieta que es María José, increíble, es una chavita increíble. Y ya le dije: ‘La próxima vez que tú me vuelvas a decir abuelito te voy a vetar’…Pues que me diga lo que quiera, pero que no me diga abuelito, porque me hace sentir…pues no”.

Incluso, en “La Casa De Los Famosos All-Stars” Alfredo Adame se ha expresado así de sus nietos: “Mi nieta es una loquilla, rebelde. Y mi nieto Santiago, haz de cuenta (soy) yo. (Él) era un adulto chiquito, era muy travieso, pero responsable y todo ese rollo. Ese cuate te habla de criptomonedas y la economía mundial. Ese va a ser millonario”. Incluso sus compañeros del reality le comentaron al actor cómo le había cambiado el semblante al hablar de su familia.

A María José le gusta hacer ejercicio, modelar ropa y promocionar algunos productos de belleza en sus redes sociales. Hasta ahora no ha dado a conocer si le gustaría incursionar en el espectáculo, pero por el momento prefiere ser health coach y publicar sobre estilo de vida.

