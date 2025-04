Poncho de Nigris dice que Luca Onestini podría ser el segundo lugar en “La Casa De Los Famosos All-Stars”

En un reciente enlace en vivo entre Poncho de Nigris y Sergio Mayer quedó claro que el participante favorito de ambos en el reality show “La Casa De Los Famosos All-Stars” es Luca Onestini. Al influencer la agrada la actitud del italiano durante los “posicionamientos” y cómo saca de quicio a personajes como Rey Grupero.

Sergio Mayer le propone a Poncho de Nigris reconciliarse con Maripily

Poncho se identifica plenamente con Luca, pues le recuerda cuando él era más joven y participó en “Big Brother 2”. Además, aseguró que Onestini estará en la final de “LCDLFAS”: “Luca yo creo que se mete al segundo lugar, sin p****”. Mayer estuvo de acuerdo y dijo: “No tengo duda, coincido contigo y me recuerda mucho a ti”.

Poncho Denigris responde las críticas de Alfredo Adame

“A todo el mundo le digo que ese es el italiano que siempre quisiste ser tú”, comentó Sergio. “Ya entendí, ya entendí. Éste es el italiano real, éste es el original. El p***** Poncho es un imitador del italiano Luca”.

De Nigris pidió a todos los seguidores que estaban siguiendo el enlace que votaran por Onestini: “Voten por mi hermano Luca, es un “crack”, me encanta en los posicionamientos y me encanta cómo los saca de su centro, picándolos“.

Mayer empezó a enumerar las cosas en que se parecen Poncho y Luca, y dijo que este último sabe perfectamente cómo jugar este reality: “Te juro que me recuerda mucho a ti: el pelo, la risa, lo irónico. Él ya ganó “La Casa De Los Famosos” en España. Luca tiene mucho más colmillo que muchos de ahí, nada más que no lo conocían aquí en América, pero tiene un colmillote. Me gusta su sarcasmo, es irónico, se ríe”.

Sigue leyendo: