Sergio Mayer le propone a Poncho de Nigris reconciliarse con Maripily

Sergio Mayer y Poncho de Nigris compartieron un enlace en vivo y, entre otras cosas, platicaron del desempeño del primero en “La Casa De Los Famosos All-Stars”. El ex Garibaldi habló de Maripily Rivera -su compañera panelista en las galas del reality show-, y se ofreció como mediador para terminar la disputa que existe entre la puertorriqueña y De Nigris.

“Me da gusto que estés muy contento ahí de panelista. Ya te vi. Eres un p***** crack para andar analizando”, dijo Poncho, y poco después Mayer le comentó: “¡Ah! Mi compañera de los domingos te manda saludos, Maripily”.

Extrañado, pero sin perder su sonrisa, De Nigris le preguntó a Sergio: “¿A poco ya se hizo tu amiga?”, a lo que el empresario respondió: “(Maripily) es una tipaza, g***. Te pasaste, p*****…es una tipaza”.

Después de escuchar las palabras de su amigo, el influencer respondió que todo fue porque Maripily lo atacó primero: “¿Que me pasé, p******? Si me atacó, la p***** gorila. ¿Que me pasé? No me andes metiendo en chismes”.

Con tono divertido, Sergio le pidió a su amigo: “No seas c*****, ¿para qué te vuelves a subir a ese carrusel? Respétala”. En ese momento, De Nigris le pidió a Mayer que le presentara a Maripily: “Bueno, preséntamela, para ver, sí, para platicar”.

El regiomontano se mostró dispuesto a limar asperezas, y hasta dijo que podría invitar a la puertorriqueña a su podcast en el que visita gimnasios: “Es más, la voy a invitar a “Jalando Fierros”, y a ti también”.

Aunque Sergio Mayer aceptó gustoso, dijo no saber si Maripily podría, ya que solamente está un tiempo muy limitado en México: “Órale. Es que ella solamente viene, llega de Miami, hace el programa y se va el lunes temprano, pero sí está padre. Invítala. Y le voy a decir, a ver qué dice, porque es mejor tener amigos que tener enemigos”.

