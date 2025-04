Shakur Stevenson se retira de pelea con Camarón Zepeda

Óscar de la Hoya confirmó en sus redes sociales que Shakur Stevenson abandonó las negociaciones para la pelea obligatoria con William ‘Camarón’ Zepeda por el título absoluto del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

“Después de toda la mi**da que se ha dicho, Shakur Stevenson se retira de la pelea contra Zepeda”, escribió el promotor de Golden Boy Promotions en una publicación en su cuenta en X.

El campeón no tardó en responderle a De la Hoya y alegó que el jeque árabe Turki Alalshikh le había prometido una cantidad para aceptar la pelea con el mexicano, pero ahora le están ofreciendo mucho menos.

Óscar de la Hoya quiere que Shakur Stevenson pelele con el Camarón Zepeda. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

“¿Eso es lo que te dijeron? Turki me prometió un número y ahora se está retractando de ese número y está enviando a sus chicos de la toalla a darme la información en lugar de decirme directamente qué intenta hacer. No me inclino ante nadie, Sr. De la Hoya, ahora negociemos”, dijo Stevenson.

De acuerdo con BoxingScene, un funcionario cercano a las negociaciones dijo que a Stevenson le ofrecieron dos millones de dólares menos que lo que le ofrecieron el año pasado para enfrentar a Zepeda.

La pelea entre ambos debió haberse realizado el año pasado, pero diversas situaciones retrasaron el combate. Recordemos que el CMB ordenó la pelea entre el azteca y el estadounidense unos meses atrás, pero Shakur Stevenson eligió enfrentar a Joe Cordina en octubre porque no quiso aceptar el cambio de fecha que solicitó el Camarón Zepeda.

En septiembre pasado, el campeón de peso ligero se sometió a una cirugía por una lesión en la mano y la pelea con Cordina fue suspendida. Stevenson regresó a la acción ante Josh Padley y lo noqueó en el pasado mes de febrero en el Riad.

Camarón Zepeda es el retador oficial de Shakur Stevenson. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

En cambio, el ‘Camarón’ eligió a Tevin Farmer y salió victorioso en diciembre. Después de la pelea el mexicano se lesionó también y concretó una revancha contra el estadounidense. Tras repetir el resultado, Zepeda defendió su puesto como retador obligatorio y el plan es que pelee con Shakur Stevenson a continuación.

William ‘Camarón’ Zepeda, de 28 años, retuvo su título interino de peso ligero del CMB ante Farmer otra vez y sigue invicto en el deporte. El peleador mexicano tiene marca de 33 victorias sin derrotas, 27 de ellas por nocaut.

Por su parte, Shakur Stevenson, de 26 años, viene de vencer a Josh Padley, quien sustituyó al lesionado Floyd Schofield Jr., y defender su campeonato absoluto del CMB. El estadounidense posee récord de 22 triunfos, 11 por la vía rápida, y ningún revés.

