Bárbara Mori se sinceró sobre su pasado con el alcohol, las drogas y el abuso que sufrió

Bárbara Mori habló como nunca antes sobre las heridas que marcaron su historia personal.

Durante su participación en el pódcast La Magia del Caos, conducido por Aislinn Derbez, la actriz se mostró abierta y honesta sobre los momentos más oscuros de su vida: la violencia en su infancia, las adicciones, el abandono, la maternidad temprana y el abuso sexual que sufrió.

Con una calma que contrasta con la dureza de sus recuerdos, la protagonista de Rubí explicó que creció en un ambiente profundamente disfuncional. “Yo crecí con un padre alcohólico, y muy violento. Que nos golpeaba y nos lastimaba violentamente a mis hermanos y a mí, desde que éramos muy chiquiticos”, reveló. Su madre, incapaz de enfrentar esa realidad, los dejó siendo aún niños. “Se fue cuando mi hermano tenía 1 año, yo tenía 3 y mi hermana tenía 5”.

Al llegar a la adolescencia y adultez, Mori comenzó a repetir patrones que había visto desde niña. “Yo era una persona que si las cosas no salían como yo quería, reaccionaba mal”, confesó. En su búsqueda por escapar del dolor emocional, recurrió al alcohol y a las drogas. “Me iba de fiesta, me drogaba, trataba de huir de esto, porque no sabía cómo hacerlo diferente”.

Irónicamente, fue en la cima de su carrera cuando se sintió más vacía. “Me sentía vacía y me ponía a llorar”, recordó sobre su época en Rubí. Ese quiebre emocional la llevó a buscar ayuda profesional, comenzar un proceso de sanación y dejar atrás las adicciones.

La maternidad, según contó, le cambió la vida. “Obviamente fue un embarazo y un niño muy deseado”, dijo sobre su hijo, al que tuvo a los 19 años. Y aunque el camino no fue fácil, Bárbara afirma que hoy vive con amor propio, aprendiendo de los errores del pasado. “Yo creo que hay que aprender de los errores de los padres, para no cometer los mismos errores”.

Ahora, más allá de la fama, Bárbara Mori es testimonio de que enfrentarse al dolor con valentía puede abrir la puerta a una vida plena.

