Fallece a los 64 años el productor de televisión Guillermo del Bosque

Guillermo del Bosque, reconocido productor de televisión mexicano, falleció hoy, a los 64 años, debido a complicaciones de linfoma de Hodgkin, un cáncer que padecía desde 2017. En su cuenta de Instagram su familia publicó un mensaje que él mismo había redactado.

“Hoy deseo compartir que he llegado al final de mi vida”, escribió Guillermo en su post. “El cáncer fue una batalla fuertísima con la que luché con todo lo que pude, pero Dios ha decidido que esa enfermedad no me lastime más. Doy gracias a Dios por permitirme seguir viviendo desde el 2017 que fui diagnosticado, y haber podido disfrutar a mis hijos, a Vica y a toda mi familia”.

“Ahora he acabado la pelea, mi lucha terminó y ahora soy un nuevo ser que goza en la presencia de su Creador. Con amor, Memo del Bosque“.

Guillermo del Bosque nació el 15 de febrero de 1961. Estudió la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y en 1993 comenzó su carrera profesional en la empresa Televisa, como productor del programa “El Calabozo”, conducido por Esteban Arce y Jorge “El Burro” Van Rankin. A la par de ello, estaba al mando de Telehit -canal de videos musicales- y del show de variedades “Al Fin De Semana”.

En 2009, Memo (como era conocido en el ambiente de la televisión mexicana) se aventuró a producir una versión del programa de concursos “100 Mexicanos Dijeron”, pero con toques de comedia, gracias a que el actor Adrián Uribe (en su papel de “El Vítor”) fungía como conductor. La emisión “100 Mexicanos Dijieron” fue todo un éxito, y duró 10 años. También produjo programas especiales para Televisa y la serie “Nosotros Los Guapos”, que mostraba aventuras de El Vítor y “Albertano”, este último interpretado por Ariel Miramontes.

En 2017 Del Bosque fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin, pero siguió trabajando y sometiéndose a diversos tratamientos médicos; en 2022 dejó Televisa para centrarse en su familia. Estuvo casado con la conductora Mónica Noguera, con quien siguió teniendo muy buena relación. Posteriormente contrajo matrimonio con la actriz Vica Andrade, y tuvieron tres hijos: Luca, Luna y Coral.

