Harry Kane revela sueño de jugar en la NFL y elogia a Pochettino como entrenador de Estados Unidos

A sus 31 años, Harry Kane atraviesa una de las mejores etapas de su carrera. Goleador implacable en la Bundesliga, estrella del Bayern Múnich y principal artillero del torneo alemán con 34 tantos en su primera temporada, el delantero inglés no sólo sueña con títulos… también con un cambio de deporte.

Aunque todavía tiene mucho que ofrecer en el fútbol europeo, Kane dejó claro que no descarta probar suerte en los emparrillados de la NFL una vez cuelgue los botines, según dijo en una entrevista con GOAL.

Su amor por el futbol americano no es nuevo, y ahora empieza a hablar con más seriedad sobre su ambición de convertirse en pateador profesional.

“Siento que aún me quedan muchos años para retirarme en el fútbol americano. Pero cuando lo haga, definitivamente quiero explorar la posibilidad de ser pateador. Sé que será un trabajo duro. No espero simplemente a patear goles de campo”, dijo Kane.

De los goles en Múnich a los goles de campo

El sueño de jugar en la NFL no es un simple capricho. Kane, apasionado seguidor del deporte estadounidense desde hace una década, sabe que el reto no será sencillo. Y aunque su enfoque hoy está puesto en levantar títulos con el Bayern, no olvida uno de sus pasatiempos favoritos.

“Requeriría mucha práctica. Pero sí, es algo que me encantaría. Llevo siguiendo la NFL unos 10 años y me encanta, así que me encantaría intentarlo”, agregó el inglés, que sigue con atención cada temporada de la liga.

Mientras tanto, en Alemania, Kane busca cerrar su primera campaña con un doblete: Bundesliga y Champions League. De lograrlo, se acabaría una sequía de títulos que arrastra desde su etapa en el Tottenham y que ha sido una de las grandes deudas en su brillante carrera.

En la misma entrevista, el delantero también tuvo palabras de elogio para su exentrenador, el argentino Mauricio Pochettino, quien dirige a la selección de Estados Unidos.

“Creo que Poch será genial para el equipo de Estados Unidos. Obviamente le deseo lo mejor. Tuvimos una gran relación. Es una gran persona, un gran amigo, un gran entrenador. Para mí es el mejor, o uno de los mejores del mundo. No solo dentro del campo, sino también fuera de él. Sus tácticas casi siempre son perfectas. Realmente no puedo hablar lo suficientemente bien de él. Me ayudó mucho a llegar a donde estoy ahora. Así que estoy realmente agradecido con él”, opinó sobre el director técnico del USMNT.





