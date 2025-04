“No me arrepiento de nada”, dice Sergio Canales sobre episodio con Martín Demichelis

El español Sergio Canales, mediocampista del Monterrey en la Liga MX, decidió hablar con claridad sobre el episodio que lo mantuvo alejado del último compromiso del equipo frente a las Chivas de Guadalajara y que lo dejó con una herida en la pierna, tras una presunta discusión con el técnico argentino Martín Demichelis.

El futbolista ex Real Madrid publicó un video en sus redes sociales para explicar lo ocurrido durante la semana pasada, cuando después de una acalorada charla grupal en el entrenamiento, reportes indican que pateó una puerta de vidrio, la rompió y se cortó la pantorrilla. Como resultado, recibió 10 puntos de sutura y se perdió el triunfo ante Chivas.

En el mensaje que difundió en Instagram, Canales aseguró estar en paz con lo sucedido y recalcó su compromiso con los Rayados.

“Hola a todos. He decidido grabar este video para zanjar este tema porque se ha hablado mucho sobre ello y creo que es importante para todos, especialmente para el equipo. Solo quiero que sepáis que estoy muy tranquilo y no me arrepiento de nada de lo que pasó porque por mi parte no he hecho nada malo y nunca he querido perjudicar a este equipo con el que sabéis que me siento muy identificado y con el que desde que he llegado me he dejado todo en cada entrenamiento y en cada partido”, dijo el jugador.

Silencio, respeto y enfoque total en el Clásico Regio



Sergio Canales no solo quiso aclarar su postura, también intentó bajar la tensión en el entorno de Rayados, que esta semana se jugará mucho más que tres puntos: enfrentará a Tigres en una nueva edición del Clásico Regio.

El español entiende la magnitud del duelo y pide unidad.

“Desafortunadamente, producto de la frustración que probablemente sufrimos todos cuando las cosas no salen, tuvimos una charla grupal intensa pero creo que constructiva, que se ha magnificado dado el accidente que tuve. Obviamente que lo estoy pasando bastante mal porque se está hablando mucho, ha habido mucha desinformación… yo he guardado silencio por respeto”, agregó en el video.

El presidente del club, José Antonio ‘Tato’ Noriega, también intentó poner fin al tema al declarar que no existe un conflicto personal entre el jugador y el entrenador, minimizando así el impacto mediático del incidente.

Por su parte, Canales finalizó su declaración con un mensaje claro: quiere pasar la página y enfocarse en lo que realmente importa para él y para la afición.

“Todos conocéis mi compromiso y mi amor por este equipo y por eso hago este vídeo para ponerle punto y final a este tema. Sobre todo porque el sábado tenemos un partido realmente importante y tenemos que estar enfocados todos en ello, unidos e ir a por ello”.

Con el Clásico Regio este sábado, el mediocampista espera dejar atrás los rumores y responder en la cancha.





