Fernando Gago insiste en que no le jugó chueco a Chivas

Fernando Gago, actual técnico del Boca Juniors aseguró en la primera ocasión que se refirió a su polémica salida de las Chivas en que no le jugó chueco al equipo mexicano y que todos los rumores respecto a que negoció a las espaldas de la directiva del Rebaño Sagrado no fueron ciertos.

En una entrevista para el canal deportivo ESPN de Argentina, el técnico sudamericano reiteró que no hizo nada indebido en su relación laboral con la directiva del cuadro tapatío, sino que simplemente hizo uso de la cláusula de rescisión de contrato establecida tanto para un despido como para una nueva oferta de trabajo como finalmente sucedió.

"YO HABLÉ CON BOCA UN MARTES Y EL MIÉRCOLES ESTABA ACÁ ARREGLANDO EL CONTRATO… BOCA ES MI CASA"



Fernando Gago aclaró cómo se dio su llegada al Xeneize y cómo vive su presente.



📺 No te pierdas #ESPNF12 en vivo por #DisneyPlus pic.twitter.com/crkHsMTGui — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) April 8, 2025

Como se recordará, Fernando Gago dejó el banquillo del Guadalajara en un momento crítico del equipo cuando buscaban calificar a la liguilla, por lo cual el último partido que dirigió fue en la fecha 11 cuando cayeron 2-3 con el Atlas y a partir de ese momento se armó una telenovela en donde Gago quedó exhibido por asegurar que no tenía negociaciones con el Boca Juniors, pero desde la salida de Diego Martínez del banquillo xeneize, esa idea rondó por su cabeza hasta que se concretó.

“Me vine de México y se habló durante mucho tiempo que yo estaba acá (en Argentina). Me llamaron un martes, tuve la reunión con Boca, corté y fui a hablar con el director deportivo de Chivas. Tenía una cláusula de rescisión como también tenía Guadalajara si quería echarme, era para los dos iguales”.

El técnico argentino, que se ganó la etiqueta de enemigo número uno de los aficionados de Chivas por tomar una decisión que convenía a sus intereses y su apego a la entidad xeneize, pero en todo momento defendió su postura y rechazó todos los argumentos y comentarios que se hicieron en su contra.

“Pagué la cláusula y el miércoles arreglé mi contrato con Boca sin saber nada. Esta es mi casa, me crie acá desde los 8 años. Me pasaron cosas hermosas y también muy malas”, destacó Gago desde el punto de vista que al conocer la oferta de Boca Juniors, sabía que no le podía decir que no.

Su apego al Boca Juniors

Fernando Gago aseguró que dirigir al Boca Juniors representó otra dimensión en su trayectoria deportiva: “Sobre todo porque aquí me creí, aquí crecí desde los ocho años. Me pasaron cosas como la muerte de un hermano cuando tenía que jugar un partido y la partida de mi viejo que sin bañarme salí del entrenamiento y alcancé a despedirlo”.

EXCLUSIVA 🚨 ¡FERNANDO GAGO SE QUEDA EN GUADALAJARA! 🚨



A pesar de los rumores, el entrenador argentino AFIRMA que se queda en @Chivas 😮



Esto fue lo que le dijo a @Miguel_Gurwitz🎙️#ChivasEnTelemundo pic.twitter.com/YyigRQ6lcP — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) October 6, 2024

E insistió en que: “Creo que todo eso que es Boca Juniors representa lo que es uno, pero también sé que los que mandan son los resultados. Pero me importa todo lo que pasa en el equipo, desde una barda que esté bien, de que los chicos tengan todo en perfecto estado para que se puedan entrenar. Es algo estructural”.

Seguir leyendo:

– Javier Hernández recordó la salida de Fernando Gago y la tildó de poco ética

– Fernando Gago deja Chivas y se va a Boca Juniors, según reportes

– El “Bofo” Bautista califica de basura a Fernando Gago