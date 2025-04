Franco Colapinto, piloto de Fórmula 1, describe Urguay como “una provincia de Argentina” y luego se disculpa

Franco Colapinto, el piloto argentino de la escudería Alpine de la Fórmula 1, se disculpó con Uruguay tras desatarse una polémica por una declaración durante una entrevista en un podcast español donde dijo que “Uruguay es como una provincia argentina” y que en el país sudamericano no son originales y todo lo copian de Argentina.

“Quería pedir perdón por la pelotudez que dije de Uruguay, obviamente fue en tono de joda (broma)“, escribió el piloto en su perfil de la red social X, tras haber sido foco de una avalancha de críticas en tierras uruguayas por las declaraciones realizadas antes en el podcast español Nude Project.

“A veces me cuesta dimensionar el alcance que tienen las pavadas que digo. No quise ofender a nadie, me estaban boludeando (bromeando) con las milanesas, mate empanadas, y me prendí…”, agregó el argentino, que antes había dicho: “El mate no lo inventaron, el dulce de leche tampoco, la empanada tampoco. No inventaron un choto (nada), se copiaron todo”.

En su publicación, el piloto de 21 años nacido en Pilar (provincia de Buenos Aires) dijo que ama Uruguay y agradeció por el cariño recibido el año pasado, durante el tiempo que fue conductor de la escudería Williams.

“Lo que más quiero es tener buena onda con todos ustedes“, añadió Colapinto, tras varias horas en las que fue duramente criticado en las redes sociales por sus declaraciones, en las que dijo también que “la realidad es que en Uruguay hay más argentinos que uruguayos”.

¿Qué dijo Colapinto de Uruguay?

El domingo el argentino habló de forma despectiva sobre Uruguay y su gente, aunque después aclaró que lo hizo de broma.

“Uruguayos hay muy pocos, no sé bien la población, ¿tres millones? O sea, Uruguay es como una provincia argentina, son como parte de Argentina”, expresó en charla para el podcast Nude Project.

“El mate no lo inventaron, el dulce de leche tampoco, la empanada tampoco. No inventaron un choto (sic), se copiaron todo. Uruguay no es que inventa cosas, es que se llevan lo que inventamos nosotros. Y si alguien inventó algo en Uruguay, lo trae a Argentina y al final termina siendo argentino”, agregó.

Y aunque el conducto trató de cambiar el tema, Colapinto siguió en lo suyo y tocó el tema del fútbol a través de uno de los representantes históricos de Uruguay, Edinson Cavani.

“Cavani está jugando en Boquita (Boca Juniors) y el chabón es argentino, habla argentino, todo es argentino”, comentó, entre otras declaraciones que aludieron a los charrúas.

Senador uruguayo reaccionó

Como era de esperarse, las críticas le llovieron al piloto y no solo de seguidores del automovilismo, sino que llegaron hasta el Senado uruguayo.

Sebastián da Silva, senador del Partido Nacional, respondió a los comentarios del piloto y afirmó: “Bueno para manejar. Chotísimo (malísimo) para saber algo de la vida además del DRS“.

El comentario del senador en la red social X superó los 900 ‘me gusta’, tuvo más de 200 respuestas, 76 retuits y fue ampliamente citado en la prensa uruguaya y argentina.

Después de la disculpa, el senador volvió a citar al piloto y comentó “Bien ahí”.

*Con información de EFE.

