Alejandro Sanz anuncia la muerte de dos familiares en el derrumbe de República Dominicana

El cantante Alejandro Sanz conmovió a sus seguidores en redes sociales luego de compartir un desgarrador mensaje en el que reveló que dos personas de su círculo más cercano forman parte de la lista de víctimas que perdieron la vida en el derrumbe de la discoteca “Jet Set” en República Dominicana.

En un conmovedor mensaje lanzado desde su cuenta oficial en Instagram, el intérprete de “Amiga mía” indicó que la identidad de las víctimas corresponde a Eduardo Grullón y Johanna Rodríguez, a quienes considera parte de su familia a pesar de que no existía un vínculo sanguíneo.

“En un solo segundo nos cambia la vida, o nos la quita. Compadre Eduardo, comadre Johanna, solo nombrarlos duele. Los momentos pasan a ser recuerdos que se clavan, que gritan de rabia sin llegar a entender nada. Aquí dejáis un abismo demasiado silencioso“, reflexionó el español dentro de su mensaje.

Asimismo, hizo una importante promesa hasta el cielo en la que se lee: “Cuidaré de nuestra familia, recordando que todos, absolutamente todos los segundos son importantes. Os quiero“.

Junto a sus conmovedoras palabras, Alejandro Sanz colocó un par de fotografías en las que se le ve compartiendo diversos momentos con la fallecida pareja, incluyendo escapadas a la playa, días de ejercicio y videollamadas.

Horas más tarde, el intérprete multipremiado volvió a pronunciarse sobre el tema por medio de sus historias de Instagram, dejando entrever lo devastado que se siente por la de incertidumbre que viven cientos de personas ante la pérdida de sus familiares.

“Mi corazón está lleno de dolor, de incertidumbre. No lo entiendo, no lo proceso, no puedo y no quiero. La familia Grullón es mi familia, la elegida. Es terrible e inimaginable. República Dominicana, estoy con ustedes, fuertemente“, sentenció el famoso.

