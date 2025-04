Le regalan un billete de lotería a una mujer y gana $30,000

Una mujer del condado de Anne Arundel, en Maryland, vivió una sorpresa inesperada al recibir como regalo un billete de lotería y descubrir que había ganado $30,000 dólares. Lo curioso del caso es que, según ella misma confesó, casi nunca juega a la lotería.

Todo ocurrió en marzo, durante una visita familiar. La mujer y sus seres queridos estaban acompañando a un familiar enfermo. Al despedirse, uno de sus parientes decidió obsequiarle un billete de raspadito. Se trataba de un boleto de la edición Bonus Crossword de $3 dólares.

La ganadora relató a los funcionarios de la Lotería de Maryland que en el momento no pensó demasiado en el regalo. Sin embargo, cuando rascó el boleto y notó que tenía un premio importante, no pudo creer lo que veía.

“Sabía que lo que estaba viendo no podía ser real, así que no me emocioné demasiado”, afirmó. “Aunque sabía que no era realmente lo que parecía, lo guardé en un lugar seguro”.

A pesar de que el boleto indicaba un premio de $30,000 dólares, ella se mostró escéptica. No quiso hacerse ilusiones antes de confirmar que era cierto. Fue hasta que se lo mostró al familiar que se lo había dado, cuando finalmente se dio cuenta de que su suerte había cambiado.

“Observé su cara cuando le mostré el boleto. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber”, explicó.

Este tipo de historias no son frecuentes, pero tampoco imposibles. Los boletos de raspadito, conocidos también como scratch-offs, suelen ofrecer premios de distintos montos. En este caso, el billete ganador pertenecía a una de las series más populares de la lotería del estado.

La mujer no ha revelado públicamente en qué usará el dinero, pero aseguró sentirse agradecida y sorprendida por la experiencia.

