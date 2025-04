¿El América jugará el Mundial de Clubes? Santiago Baños habló sobre el estatus de las Águilas

En las últimas semanas se ha generado mucho ruido sobre el Mundial de Clubes de 2025. Los organizadores del torneo decidieron dejar fuera de la competencia al Club León por un tema de multipropiedad. El América ha sonado como un posible equipo que pueda tomar este lugar vacante. Santiago Baños habló al respecto.

Los Tuzos del Pachuca y el Club León, propiedades del Grupo Pachuca, no podían jugar ambos el Mundial de 2025. El Club León fue el sacrificado. Para elegir un reemplazo se ha hablado de la posibilidad de que se desarrolle un partido entre Los Angeles FC y el Club América. El ganador sería el último clasificado al torneo. Pero Santiago Baños no ha sido notificado sobre ello.

“No hemos ni recibido, ni tenemos información al respecto. Ahora se habla del tema del ranking, hace una semana era el tema del partido ante LAFC. La verdad es que nosotros nos hemos mantenido al margen, desde antes que se diera la información de FIFA”, digo el dirigente en unas declaraciones recopiladas por Récord.

Santiago Baños recordó que este proceso legal ahora está en manos del TAS. La FIFA ya tomó su decisión de excluir al Club León de esta competición. Ahora todo queda en manos de este organismo.

“Ya ni siquiera depende de FIFA. FIFA ya dio su posición, está clara que está sancionando a un equipo que está violando el reglamento de la multipropiedad, ahora es el tema del TAS”, agregó.

Golpe al León

Santiago Baños añadió más leña al fuego al considerar que la multipropiedad debe ser erradicada dentro del fútbol profesional. El caso del Grupo Pachuca es un poco más “escandaloso” porque tanto el León como los Tuzos forman parte de la misma liga.

“Lo que está mal está mal, no hay que darle tantas vueltas, no lo digo solo por un grupo, la multipropiedad no está bien y se tiene que erradicar del futbol mexicano. Según yo en México es el único lugar donde un mismo grupo tiene diferentes equipos”, concluyó.

Sigue leyendo:

– “América no llora, ni pone pretextos” por el fracaso en Concachampions: Santiago Baños

– La MLS toca la puerta del Fulham para llevarse a Raúl Jiménez

– América fue eliminado de la Concachampions y las reacciones no tardaron en llegar

– Martín Demichelis advierte a sus rivales en el Mundial de Clubes 2025