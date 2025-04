Jon Hamm se confiesa fan de Bad Bunny y quiere ir a sus shows e Puerto Rico

Jon Hamm confesó que es fan de Bad Bunny. El actor estadounidense, conocido por la serie Mad Men, expresó su gusto por la música del reguetonero puertorriqueño y que quiere ver sus próximo shows.

En una entrevista en el programa Today Show de NBC, el actor de 54 años reveló que no se pierde ningún concierto de Bad Bunny en Estados Unidos y que quiere ir a los shows de la residencia que tendrá este verano en Puerto Rico.

“Bueno, esperamos ir a Puerto Rico. Estoy emocionado porque está haciendo una residencia de un mes y medio de conciertos en Puerto Rico”, dijo Hamm.

“Primero que nada, creo que es genial que regrese a su casa para retribuir con mucho cariño a los fans. Está reservando los primeros cuatro, cinco o diez shows, o lo que sea, solo para residentes de Puerto Rico, lo cual es genial”, agregó.

El actor, quien conoció a Bad Bunny en una de sus participaciones en Saturday Night Live, dijo que le parece una persona muy divertida.

“Es un tipo muy agradable. Y es gracioso. Y es divertido y su música es increíble”, aseguró el actor.

“Es imposible escuchar su música sin sonreír. Me encanta su historia. Es un tipo muy simpático. Es gracioso. También es un fan de SNL. Allá lo adoran”, agregó Hamm, quien contó que Bad Bunny lo llama Jon “Jamón”.

Bad Bunny anunció los primeros shows del año

En enero, tras el lanzamiento de su álbum Debí tirar más fotos, el reguetonero puertorriqueño compartió que este año hará una residencia en el Coliseo de Puerto Rico.

A través de su cuenta de Instagram, Bad Bunny compartió un video en el que recuerda algunos de los países que ha visitado gracias a la música y a los que espera volver pronto; sin embargo, aseguró que –por el momento– se queda en Puerto Rico y no se quiere ir.

“Gracias a la música y al amor que ustedes me dan a través de ella, he tenido el privilegio de viajar y presentarme en distintas partes del mundo. Y es algo que aprecio y me gusta mucho. Hay lugares que me llevo en el corazón y quisiera volver”, asegura Bad Bunny, quien menciona países como México, Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia, incluso menciona lugares en los que no se ha presentado como Brasil o Japón.

Pese a sus ganas de volver a visitar estos países, el reguetonero dice que, cuando llegue el momento correcto, anunciará las fechas en las que irá y advierte que –por el momento– se queda en Puerto Rico.

“Les prometo que antes que se acabe el año, les voy a decir el día y la hora exacta en la que voy a visitarlos. Pero, por ahora estoy en Puerto Rico, estoy en casa, la estoy pasando bien y si les soy honesto… no me quiero ir de aquí”, dice Bad Bunny antes de revelar en el video un cartel con el nombre su residencia en el Coliseo de Puerto Rico: No me quiero ir de aquí.

Serán siete fines de semanas, de viernes a domingo. En total, son 21 shows los que ofrecerá Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico entre julio y agosto.

La residencia del reguetonero comenzará el viernes 11 de julio y –hasta el momento– se espera que el último show sea el domingo 24 de agosto.

