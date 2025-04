Susana Zabaleta reprueba el regreso de Angélica Rivera a Televisa

En medio de la ola de opiniones divididas que ha generado el regreso de Ángelica Rivera a las telenovelas luego de un largo periodo de ausencia, la cantante Susana Zabaleta decidió no guardarse nada y expresar su descontento ante este hecho. ¿La razón? Aquí te contamos lo que dijo.

En conferencia de prensa, la soprano y actriz se dijo incrédula ante la reacción del público por el retorno de la ex primera dama al mundo de la actuación: “Que si la Gaviota, ahora protagonista… ¿qué tal que nos la dejó ir seis años y luego ustedes la alaben otra vez? Solo en México pasan esas barbaridades”, expresó.

Tras el revuelo que causaron sus declaraciones, la intérprete de temas como “Colores en el Viento” y “Dos días en la Vida” retomó el tema en una entrevista con el programa “Sale el Sol”. Allí, criticó la labor que Angélica Rivera desempeñó como primera dama de México en los años 2012-2018, sexenio correspondiente a su esposo Enrique Peña Nieto.

“Me dicen: ‘Tienes razón’, pero la siguen viendo. O sea, no me digan que tengo razón y la sigan viendo. Uno tiene que protestar de alguna forma. ¿Dónde se quedó el DIF en su sexenio? Y como saben, a mí me importa mucho el DIF“, cuestionó molesta.

Susana Zabaleta profundizó en su crítica afirmando que los estragos que su falta de labor dejaron siguen presentes dentro de la institución.

“Están los centros hechos mi*rda y da mucha tristeza que la asociación privada como la nuestra tenga que apoyar cuando el Estado tendría que haber apoyado en ese sexenio y en este, en todos“, continuó.

La reconocida artista selló su postura con una breve, pero contundente respuesta al ser cuestionada si tenía interés en ver la nueva telenovela de Angélica Rivera: “Por favor, me ofenden hasta los pósters”, concluyó.

