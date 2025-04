Taylor Swift tomaría medidas legales contra Kanye West por difamación

Taylor Swift tomó acciones legales contra Kanye West luego de sus recientes comentarios sobre la vida intima de la cantante en redes sociales, que luego borró.

De acuerdo con Daily Mail, una fuente cercana a la cantante estadounidense aseguró que Swift se vio obligada a solicitar una orden de cese y desistimiento contra West tras considerar que sus declaraciones fueron demasiado lejos.

“Esta vez ha ido demasiado lejos. Sus afirmaciones no solo son falsas, también son difamatorias”, indicó la fuente.

La orden de cese y desistimiento es una advertencia legal que exige la detención inmediata de una actividad considerada ilegal o perjudicial.

Hace poco, Kanye West publicó en su cuenta de X afirmaciones difamatorias sobre supuestos encuentros sexuales de Taylor Swift con Justin Bieber y Harry Styles, así como también comentarios que fueron considerados como acoso sexual y difamación por personas cercanas a la cantante.

“Esto no es solo (West) difundiendo chismes. Esto es acoso sexual, difamación con intención de causar daño a ella y a su carrera”, indicó la fuente.

Según la fuente, el entorno de Harry Styles también desmintió los comentarios de Kanye West. “(El cantante) no tiene contacto con Taylor desde hace años. Pero si se le pide confirmar que esto es mentira, lo hará encantado”, dijo.

Por su parte, un portavoz de Justin Bieber indicó que las declaraciones de West son “100% falsas”.

Los comentarios sobre la vida sexual de Taylor Swift ocurren casi al mismo tiempo que el rapero culpara a la cantante de que no lo hayan invitado a un Super Bowl.

“Nunca me permitieron ir al Super Bowl por tres momentos”, escribió West en su cuenta de X. “A George Bush no le importa la gente de raza negra (refiriéndose a lo que dijo en 2005, durante un concierto a beneficio de las víctimas del Huracán Katrina). El momento del movimiento de Taylor Swift. Usar una gorra que dice MAGA (Make America Great Again -Haz que Estados Unidos vuelva a ser grande-)”, agregó.

