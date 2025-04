Kanye West culpa a Taylor Swift de que no lo llamen para actuar en el Super Bowl

Kanye West ha vuelto a recordar los conflictos que ha tenido con Taylor Swift, ahora en un mensaje que publicó (y posteriormente borró) en su cuenta de la red social X. El rapero se quejó de que no ha sido invitado a ser el titular del espectáculo del medio tiempo del Super Bowl, debido, en parte, a la famosa cantante.

“Nunca me permitieron ir al Super Bowl por tres momentos”, escribió West (también conocido como Ye). “A George Bush no le importa la gente de raza negra (refiriéndose a lo que dijo en 2005, durante un concierto a beneficio de las víctimas del Huracán Katrina). El momento del movimiento de Taylor Swift. Usar una gorra que dice MAGA (Make America Great Again -Haz que Estados Unidos vuelva a ser grande-)”.

En febrero de este año Kanye criticó a Taylor por estar bailando en la entrega de los premios Grammy durante la actuación de Kendrick Lamar. Este último fue quien se presentó en el más reciente show musical del Super Bowl, algo que West siempre ha deseado.

La polémica entre Swift y Ye comenzó en 2009, luego de que el rapero interrumpiera el discurso de agradecimiento de la cantante por haber ganado el premio MTV al Mejor Video de Artista Femenino. West argumentó que el clip de Beyoncé “Single Ladies (Put a Ring On It)” (también nominado ese año) era mejor. Siete años después mencionó a Taylor en una línea de su canción “Famous”, pero ella dijo que no dio la autorización para ello.

Durante mucho tiempo Kanye West anunció que esta primavera lanzaría el álbum Bully, que en marzo fue distribuido en las redes sociales en varias versiones; actualmente permanece como una obra incompleta. Ahora el rapero trabaja en otro disco, que lleva el título de WW3.

