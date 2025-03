Kanye West dice que no quería tener hijos con Kim Kardashian

Kanye West ha vuelto a causar polémica con sus declaraciones, y ahora reveló que no quería tener hijos con Kim Kardashian; ambos estuvieron casados durante seis años.

Kanye West y Bianca Censori podrían estar trabajando en una película

West (también conocido como Ye) concedió una entrevista a DJ Akademiks en la que habló de diversos temas. Vestido de negro y con una capucha que le cubría el rostro, el rapero ya no menciona el nombre de su ex esposa: “Eso fue mi culpa. No quería tener hijos con esta persona después de los primeros dos meses de estar con ella, pero ése no era el plan de Dios”.

Kanye West lanza una canción con su hija y Sean “Diddy” Combs, pero Kim Kardashian se opone

Kanye y Kim tienen cuatro hijos: North, Saint, Chicago y Psalm. Sobre la custodia compartida de los niños, West comentó: “Cuando puse la voz de mi hija en una canción, me di cuenta que no soy dueño de su nombre ni de su imagen. Todas las marcas que hice, no soy dueño de los nombres, o por lo menos en un 50/50 con mis hijos.

“Así que ¿cómo está la custodia compartida? Mis hijos son celebridades y yo no tengo ni voz ni voto. Así que esta mujer blanca y esta familia blanca tienen el control de estos niños negros altamente influyentes, que son, por la mitad, hijos de Ye. Mi papá me había llamado y me dijo: ‘Ye, no sigas con esa mujer, porque va a afectar a los niños’. Pero ahora es la guerra. Todos ellos piensan que son demasiado poderosos”.

Hace algunas semanas Kanye West compartió una canción titulada “Lonely Roads Still Go To Sunshine”, en la que colabora su hija North, pero unas horas después Kim Kardashian prohibió que el track se difundiera, pues registró el nombre de la niña como una marca comercial. En respuesta, el rapero le escribió a su ex esposa mensajes como: “No volveré a hablar contigo” y “Arréglalo o voy a la guerra. Y ninguno de los dos se recuperará de las consecuencias públicas. Tendrás que matarme”.

Sigue leyendo: