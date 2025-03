Kanye West lanza un cortometraje para promover su álbum “Bully”

Desde hace varios meses Kanye West comenzó a trabajar en el álbum número 11 de su carrera, titulado Bully. Él decidió ahora promocionarlo con un cortometraje en blanco y negro, a manera de un avance de las nuevas canciones y en el que aparece su hijo Saint.

A lo largo del video (dirigido por Hype Williams y que dura casi media hora) el niño aparece en un ring, golpeando a un grupo de luchadores con un martillo de plástico. También se escuchan los tracks que formarían parte del álbum, los cuales incluyen extractos de temas clásicos como “(They Long To Be) Close To You” y “You Can’t Hurry Love”.

West (también conocido como Ye) publicó en su cuenta de X (antes Twitter) un mensaje en el que indicó la colaboración que hace el cantante mexicano Peso Pluma, en el coro de la canción “Last Breath”. El mes pasado se difundió un video que muestra al intérprete de corridos tumbados presente en una de las sesiones de grabación del disco.

Hasta el momento, no hay un track list definitivo de Bully. Desde hace algunos años Kanye West ha tenido problemas debido a la autorización para usar samples de otras canciones en los temas de sus álbumes, por lo que el contenido de esta nueva producción podría modificarse en los próximos días.

La semana pasada Ye compartió en X una canción titulada “Lonely Roads Still Go To Sunshine”, que incluye un diálogo de Sean “Diddy” Combs (quien actualmente está en prisión) y de su hija North West. Esto último provocó el disgusto de su ex esposa Kim Kardashian, quien registró el nombre de la niña como una marca comercial, por lo que el track ya no está disponible.

