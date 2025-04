Chris Columbus dice que le gustaría eliminar la escena de Donald Trump en la película “Home Alone 2”

Chris Columbus ha dirigido varios filmes muy exitosos, como “Gremlins”, “The Goonies”, “Harry Potter And The Sorcerer’s Stone” y “Home Alone”, pero es precisamente la secuela de esta última, “Home Alone 2: Lost In New York”, la que lo deja un poco insatisfecho, debido a una fugaz aparición de Donald Trump, el actual presidente de Estados Unidos.

En una entrevista para San Francisco Chronicle, Columbus comentó que la popular secuencia (de tan sólo unos segundos) en la que Macaulay Culkin llega al Hotel Plaza de Nueva York y en la que se encuentra con Trump ha pasado a ser para él “una maldición”, y que desearía que pudiera ser eliminada del pietaje final.

“(Esa escena) se ha convertido en un lastre para mí. Ojalá ya no estuviera”, dijo Chris. “No puedo cortarla. Si lo hiciera, probablemente sería enviado fuera del país. Se me considerará no apto para vivir en Estados Unidos, así que tendré que volver a Italia o algo así”.

La condición que puso Donald Trump para que muchas escenas de la película se filmaran en el hotel (que era de su propiedad en aquel tiempo) fue que él apareciera durante unos segundos. El director no estaba muy conforme con haberlo incluido, pero tras una proyección de prueba decidió mantener esa secuencia, pues impresionó al público.

Donald Trump dice que Chris Columbus fue quien le insistió que apareciera en “Home Alone 2”, y hace dos años comentó en Truth Social: “Yo estaba muy ocupado y no quería hacerlo. Fueron muy amables, pero sobre todo, insistentes. Acepté, ¡y el resto es historia! Ese pequeño cameo despegó como un cohete, y la película fue un gran éxito, y lo sigue siendo, sobre todo en Navidad. Me llaman cada vez que se transmite. Sin embargo, ahora, 30 años después, Columbus (¿cuál era su verdadero nombre?) declaró que yo me impuse para participar en la película. Nada más lejos de la realidad. Esa aparición ayudó a que la película fuera un éxito…¡Otro tipo de Hollywood proveniente del pasado, buscando una dosis rápida de publicidad para Trump!”

Estrenada en noviembre de 1992, “Home Alone 2: Lost In New York” recaudó más de $173 millones de dólares en Estados Unidos. Muchos fans de la película han solicitado a través de las redes sociales que la escena en cuestión se modifique, y hasta hicieron una campaña titulada: “Petición para reemplazar digitalmente a Trump en “Home Alone 2” con un Macaulay Culkin de 40 años”. Lo que todos ellos no esperaban era que este último respondería a ese llamado, escribiendo el mensaje: “Trato hecho”.

