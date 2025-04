Gary Antuanne Russell dice que una pelea entre Stevenson y Davis sería aburrida

Gary Antuanne Russell, campeón de las 140 libras de la Asociación Mundial Boxeo (AMB), expresó que una posible pelea entre Shakur Stevenson y Gervonta Davis será aburrida.

En una entrevista con la revista The Ring, Antuanne Russell analizó cómo podría ser un enfrentamiento entre ambos y aseguró que Tank Davis vencerá a Stevenson manteniéndolo a raya con su buena defensa.

“Creo que será otra pelea aburrida, pero creo que Tank ganará. No creo que Shakur haga lo suficiente para vencer a Tank. Será menos emocionante que Tank vs. Lamont Roach. Lamont se paró en medio del ring e intercambió mano a mano. Creo que Shakur es un peleador técnico con buena defensa y no se arriesga. Si alguien es más fuerte que él, te mantendrá a raya”, dijo.

Gervonta Davis es el oponente preferido de Shakur Stevenson. Crédito: John Locher | AP

“Te alineará y te destrozará. Tank también tiene buena defensa. Muchos golpes no acertarán. Se convertiría en una pelea donde Tank es el acosador e intenta acorralar a Shakur llevándole la pelea. Tank empieza despacio. Shakur estará dando tumbos, usando ángulos, para asegurarse de no recibir un golpe potente. Pero creo que eso se extendería del primer al duodécimo asalto”, agregó.

Stevenson vs. Tank es uno de los duelos más deseados por los fanáticos porque son estrellas jóvenes del deporte y considerados de los mejores peleadores de la actualidad. Pero el estilo de pelea ambos podría resultar poco atractivo para el público.

A pesar de que Shakur Stevenson está interesado en pelear con Gervonta Davis de inmediato, Tank se encuentra planeando su revancha con Lamont Roach y no ha mencionado a su compatriota para nada.

De hecho, Stevenson -campeón de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB)- debe hacer primero un duelo obligatorio con William ‘Camarón’ Zepeda antes de pensar en Tank Davis.

Shakur Stevenson quiere pelear con Gervonta Davis. Crédito: John Locher | AP

Shakur Stevenson, de 26 años, viene de vencer a Josh Padley, quien sustituyó al lesionado Floyd Schofield Jr., y defender su campeonato absoluto del CMB. El estadounidense posee récord de 22 triunfos, 11 por la vía rápida, y ningún revés.

Por su parte, Gervonta Davis, de 29 años, mantuvo su marca inmaculada tras empatar de forma polémica ante Roach. El campeón mundial estadounidense regular de peso ligero de la AMB tiene marca de 30 victorias, 28 de ellas por la vía rápida, y un empate.

