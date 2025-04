Revelan cómo es la vida de Sean “Diddy” Combs en prisión

Desde septiembre de 2024 Sean “Diddy” Combs se encuentra en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en espera de un juicio por delitos como tráfico sexual y extorsión. El diario New York Times dio a conocer ahora cómo es la vida del rapero en prisión, muy alejada de la que llevaba antes en sus mansiones, donde daba fiestas y tenía decenas de asistentes.

Combs se encuentra en el área 4 North de la prisión, donde hay otros 20 hombres, vigilados las 24 horas. Cuentan con televisiones y un horno de microondas; las revisiones a las literas donde descansan son constantes.

El rapero es conocido por su cabello negro y espesa barba, pero aseguran que ahora está lleno de canas, debido a que en el lugar no está permitido tinte. Puede ejercitarse en un cuarto con tapetes para yoga, usar una mesa de ping pong y hasta una canasta de baloncesto para practicar algunos tiros.

Los reclusos se levantan a las 7 de la mañana y disfrutan de un desayuno ligero. Cada 15 días hay una comida especial -como pasta o lasaña-, y a lo largo de ese tiempo ellos pueden usar un máximo de $180 dólares para diversos gastos, aunque ese dinero debe de haber sido proporcionado por sus familiares.

En cuanto a las comunicaciones, Diddy ve a sus abogados en una sala de juntas ubicada en el área común de la prisión, y puede usar diariamente tanto una computadora como una tablet, en uno de los cuartos de visitas (ambos dispositivos no tienen acceso a Internet). Las llamadas telefónicas son monitoreadas por los guardias, y no deben durar más de 15 minutos; el martes es el día de visita.

Recientemente Sean Combs (intérprete de sencillos de éxito en los años 90 como “I’ll Be Missing You”, “Come With Me” y “Can’t Nobody Hold Me Down”) se declaró inocente de nuevos cargos de tráfico sexual; el juicio comenzará el 5 de mayo.

