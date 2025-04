Javier Hernández está conforme con lo que hizo en el Tri y no cambiaría nada para ir al Mundial del 2026

Javier Hernández, quien es un ícono de la selección de México y tuvo su época dorada con el Tri durante la década pasada, declinó pensar siquiera en cambiar algo de su pasado a cambio de tener la posibilidad de disputar el Mundial del 2026, en el cual será anfitrión su país.

En una entrevista con la agencia EFE, el máximo goleador histórico del combinado azteca fue cuestionado sobre si cambiaría algo de su carrera o preferiría tener menos edad para defender la camiseta de su país en el máximo torneo de selecciones, lo cual fue respondido de manera tajante por el delantero de Chivas.

“Nada. A mis 36 años jugué tres Mundiales, marqué cuatro goles, el primero de ellos a Francia, como mi abuelo en 1954, soy el máximo goleador de la selección hasta el momento… No cambiaría absolutamente nada”, expresó el exjugador del Galaxy, Manchester United y Real Madrid, entre otros clubes.

A pesar de que no desea cambiar su pasado, momentos después, en charla con TV Azteca, Hernández sí manifestó su deseo de volver a la selección y lo dijo completamente consciente de que no es algo sencillo.

“Mientras sea jugador activo y no me haya retirado de la selección, siempre voy a estar ahí si se me da; pero sabemos que para llegar a la Selección se necesitan muchísimas cosas antes por hacer: ganarte un lugar en el equipo, demostrar que eres de los mejores del país y después entrar en las convocatorias”, dijo.

El último partido que Javier Hernández disputó con la selección de México fue en el 2019, en un amistoso que el Tri disputó contra Estados Unidos y en el cual abrió el marcador para un 3-0 definitivo. Días después México cayó contra Argentina 4-0 en otro amistoso, pero “Chicharito” vio todo el juego desde la banca.

Actualmente atraviesa un momento complicado con Chivas, equipo con el que no logra afianzarse y donde a la afición se le está acabando la paciencia, ya que hace unos meses fue recibido con bombo y platillo al regresar al club que lo vio nacer y el que lo vio partir a Europa en uno de sus mejores momentos; ahora la historia es distinta y en su último partido con los rojiblancos fue abucheado cuando entró a la cancha debido a su pobre desempeño en los últimos encuentros, por lo que sus posibilidades de volver al combinado azteca se diluyen cada vez más.

Además del Tri, Hernández también habló con EFE sobre la situación del Real Madrid, de Carlo Ancelotti y Kylian Mbappé.

Su análisis del Real Madrid vs. Arsenal

Sobre la reciente derrota del club en el que jugó en el 2014 y 2015 contra el Arsenal, “Chicharito” expresó que no hay que señalar solo lo que no pudo hacer el Real Madrid en la vuelta (la remontada), sino la gran estrategia y los dos buenos partidos que hicieron los Gunners.

“Hay que dar mérito a los rivales también. A un equipo como el Real Madrid siempre hay que exigirle el máximo y a fin de cuentas su historia dicta la exigencia misma. Más que hablar de este partido de vuelta, la ida fue lo crucial. Sabemos el Real Madrid con las remontadas, los goles en los últimos minutos, pero no puedes perder un partido por 3-0. Ahí es donde ya se pone todo más complicado”, explicó.

“Todo el mundo esperaba que el Arsenal iba a estar metido atrás y no. En cada pelota que tenía Courtois presionaban como si tuvieran que marcar otro gol. Hay que darles crédito. El Madrid ha remontado muchos partidos, pero ahora no se pudo, tampoco es para conformarse, siempre tienes que esperar lo máximo, pero tampoco hay que hacer más de lo que es”, complementó.

La situación de Carlo Ancelotti

Esta situación colocó en el ojo de la tormenta al DT Carlo Ancelotti; lo cual le parece lógico a Hernández; sin embargo, respaldó a Ancelotti, quien le ha dado varios títulos al Real Madrid, incluyendo los tres del año pasado: La Champions, la Supercopa y la Copa Intercontinental de la FIFA.

“Cuando no logras los objetivos que te marcas a principio de temporada, tienes que asumir eso, pero creo que, y quiero decirlo con todo el respeto posible para Ancelotti, si la tradición tiene tanto peso en ciertos clubes, no hay que cargar tanto la mano. No es lo mismo si eres un entrenador que no ha ganado nada que si eres un entrenador que ha ganado muchísimas Copas de Europa, ligas, trofeos, etc. Ahí es donde entra la memoria que tiene que existir. Cuando no se gana la Champions hay que esperar, porque todavía queda la Copa, la Liga… Pueden terminar con un doblete. Tu pasado te permite al fin de cuentas que no se te cargue tanto la mano, porque si no entonces de qué sirve que hayas ganado tanto. Tampoco digo que no haya que criticar cuando no salen las cosas, pero no es lo mismo cuando no has ganado absolutamente nada que cuando has ganado mucho”, expresó.

La comparación entre Kylian Mbappé y Cristiano Ronaldo

Finalmente, cuando se le cuestionó si Kylian Mbappé era comparable con Cristiano Ronaldo, evadió la pregunta y dio su opinión sobre el francés, destacando su mentalidad y el futuro que tiene por delante estando dentro del Real Madrid.

“Más que compararlo con Cristiano, Mbappé tiene toda la determinación de ser uno de los mejores del mundo durante muchísimo tiempo. Superó hasta los goles de mi ídolo máximo, el fenómeno Ronaldo, en su primera temporada y eso que mucha gente le quería tener como el nuevo Hazard. Es lo que te da estar en el Madrid, te dan muchas cosas completamente desproporcionadas, porque cuando estás ahí arriba va a haber mucha gente que quiere buscarte el más mínimo defecto para sentir que ellos están a la altura. Mbappé ya es campeón del mundo, es capitán de su selección, a Benzema le pasó también y luego ganó el Balón de Oro… Creo que está muy bien arropado, en el mejor club del mundo y que le va a ayudar muchísimo a ser el mejor del mundo y mantenerlo”, concluyó.

