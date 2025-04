Revelan la llamada al 911 previa al arresto de William Levy

Cada vez son más los detalles que se revelan sobre el desafortunado incidente que provocó el arresto de William Levy. Y una de las revelaciones más recientes ha sido la de la llamada al 911 que realizó el establecimiento donde el actor se encontraba conviviendo con algunos amigos, dejando entrever el estado en el que se encontraba en el momento de los hechos. ¡Sigue leyendo para enterarte de los detalles!

En medio de las especulaciones que se han generado en torno a la polémica protagonizada por el cubano, fue el periodista de Univision Alex Rodríguez quien compartió en exclusiva un extracto de la llamada realizada desde el restaurante Baires Grill, ubicado en Weston Road, en el condado de Broward, Florida.

En ella, el colaborador asegura a las autoridades que se suscitó un altercado con dos hombres “borrachos”, a quienes también se les señaló por sospecha de estar bajo las influencias de estupefacientes.

“No se quieren ir, no les servimos más alcohol (…) Beben demasiado y no se quieren ir, no quieren pagar la cuenta. Les hemos tratado de dar un descuento, pero están discutiendo con otro cliente y se están poniendo muy agresivos”, detalla el mesero en plena llamada.

Sin embargo, la conversación se vio interrumpida por gritos y voces elevadas durante varios minutos, cortando la comunicación hasta el arribo de la policía.

William Levy desmiente haber estado bajo los efectos del alcohol o drogas

Por su parte, el periodista Jordi Martín aseguró que tuvo contacto con el histrión y este le compartió su versión de los hechos, una que se aleja por completo de lo señalado en la llamada al 911.

“Dice William que en ningún momento él había tomado sustancias estupefacientes ni drogas”, afirmó el colaborador de “El Gordo y la Flaca”.

“William me cuenta que estaba pasando un rato agradable con su amigo, que estaban ahí tomando unos tragos, que habían varios fanáticos que le pidieron fotos, y que de repente cuando llegó la cuenta, la cuenta eran $519 dólares. Al amigo de William le pareció excesiva la cifra y le dijo al bartender: ‘¿oye, qué es lo que está pasando con esta cifra, por qué es tan alta? ¿Es porque es William Levy, nos están estafando?’ Y ahí es cuando uno de los trabajadores del lugar se puso a reír, se enojó, y es cuando entablan una pequeña discusión y William se levanta para poner paz”, relata el periodista español.

Cabe recalcar que a pesar del revuelo que ha causado la liberación de esta llamada, el histrión se ha mantenido con bajo perfil y sin emitir más comentarios al respecto.

