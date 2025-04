“Es a vida o muerte”: Alan Pulido describió el Clásico Tapatío de la última jornada

Las Chivas de Guadalajara llegan a la última jornada del Clausura 2025 de la Liga MX con opciones de clasificar. El Rebaño Sagrado visitará al Club Atlas en el Estadio Jalisco. Este Clásico Tapatío es al “vida o muerte”, así lo describió Alan Pulido.

El Rebaño Sagrado está necesitado de una victoria que le permita aumentar sus opciones para clasificar en el último puesto del Play In. Las Chivas se enfrentarán a un Club Atlas que ya está eliminado, pero que se jugará el honor en su estadio. Los Clásicos Tapatíos nunca se han quedado cortos de intensidad.

“Tenemos que ganar este partido sí o sí, no hay ni empate ni realmente derrota, mucho menos, realmente vamos a ir con la mentalidad de ganarlo porque no hay otra, es vida o muerte. Es la realidad y ya esperar qué pasa en el partido entre Pumas y Tigres, pero bueno, primero nosotros tenemos que pensar en nosotros con el partido, ganarlo y ya ver qué pasa más adelante“, dijo Alan Pulido para Chivas TV.

“Ojalá pueda anotar para ayudar a mi equipo, tenemos que ganar, es de vida o muerte”



Alan Pulido sabe que no hay un mañana para Chivas y espera poder hacerle gol al Atlas, algo que no ha conseguido vestido de rojiblanco



El Club Atlas no tuvo una buena temporada. El conjunto rojinegro está en el puesto 13 de la clasificación y no tiene opciones de mantenerse en pie en este torneo. Los “Zorros” acumulan 4 victorias, 5 empates y 7 derrotas en la campaña. Alan Pulido reconoce las dificultades que representa este último compromiso en el Estadio Jalisco: la despedida de la afición a su club en la última jornada.

“Sabemos que estos partidos son difíciles, es un clásico, se juegan muchas cosas, no solamente es la clasificación, está el orgullo, está el hecho de la afición. Toda la rivalidad que existe y sabemos que obviamente hay mucho por ganar en este tipo de partidos”, agregó.

Esta temporada no ha sido muy buena para Alan Pulido. El exjugador de Kansas City jugó 12 partidos en la campaña. En todos estos duelos el atacante de 34 años solo pudo marcar 2 goles. Este ha sido un bajo aporte del exatacante de la Major League Socccer.

“Para mí, marcar goles que ayuden a colaborar a mi equipo a ganar siempre va a ser algo muy satisfactorio, como lo mencionas, ahora tengo la posibilidad por ahí, ojalá y pueda meter un gol para ayudar a mi equipo y más en circunstancias como estas, ojalá se me dé la oportunidad y bueno, tratar de aprovecharlo al máximo. Creo que aquí en Chivas es de los pocos equipos que no me ha tocado marcarle gol, ojalá y este sábado pueda hacer algo de eso“, concluyó.

¿Qué necesitan las Chivas para clasificar?

Las Chivas de Guadalajara solo pueden ligar el último cupo a la repesca del Clausura 2025. El Rebaño Sagrado está en el puesto 11 de la clasificación y su objetivo es el puesto 10 de la tabla que le pertenece a los Pumas de la UNAM. Solo un punto separa a estos dos equipos.

Las Chivas necesitan que los Pumas de la UNAM pierdan en la última jornada contra los Tigres de la UANL. Además de eso, el conjunto de Gerardo Espinoza tiene la obligación de ganar su compromiso ante el Club Atlas. En el caso de que el Rebaño empate en el Clásico Tapatío, las Chivas deben ligar a una goleada de Tigres sobre los Pumas (por más de 3 goles). La derrota deja eliminado al Rebaño Sagrado.

