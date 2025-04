Eduardo Yáñez habla como nunca antes sobre el distanciamiento con su hijo

El actor Eduardo Yáñez decidió sincerarse sobre su vida personal como nunca antes y revelar la razón por la que perdió toda comunicación con su hijo Eduardo Jr. desde hace cuatro años. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

En una entrevista concedida a Jorge ‘El Burro’ Van Rankin, el protagonista de historias como “Destilando amor” y “Fuego en la sangre” reflexionó sobre las polémicas que lo han acompañado a lo largo de su carrera, así como los obstáculos que ha enfrentado en su vida privada.

Al respecto, Eduardo Yáñez comentó que si bien ha sido criticado por su distanciamiento con su único hijo, esta decisión se vio motivada por patrones de conducta con los que no está de acuerdo.

“No hablamos, tenemos aproximadamente tres o cuatro años que no hablamos”, expresó el famoso. “Me falló varias veces, me falló una y lo hablamos, me falló dos y lo hablamos, me falló tres y dije: ‘A la ch*ngada, se acabó'”, sentenció.

De acuerdo con el galán de telenovelas, Eduardo Jr. abusó de su confianza en más de una ocasión: “Por la edad se dejó llevar y lo descubrí una vez y se lo advertí. Cuando le ch*ngas lana a tu jefe ya estás mal”, declaró la estrella de la pantalla chica.

A pesar de asegurar que “lo extraño muchísimo, es un gran chavo”, indicó que no está interesado en un reencuentro o enmendar su relación. Y es que desde us perspectiva, el distanciamiento los ha ayudado a crecer como personas.

“Lo mejor que pudo haber pasado entre él y yo para su bienestar fue que nos separáramos. Ahora él trabaja y tiene que mantener a un niño, ya soy abuelo“, dijo para finalizar.

