Eduardo Yáñez recuerda el incidente en el que golpeó a un reportero

Eduardo Yáñez revivió la polémica en la que se vio envuelto en el año 2017, cuando le propinó una bofetada al reportero Paco Fuentes durante un evento en Los Ángeles. También habló de las consecuencias que ha tenido que pagar por ello.

Durante una entrevista con Alex Blanco, Eduardo expuso que su reacción se debió a que el periodista insistiera en tocar el tema de la disputa que tenía entonces con su hijo: “(Estaba) queriendo meterse con mi familia, estaba usándome a mí y a mi hijo para hacer su nota, bien valiente, según él”.

Yáñez aceptó que no tuvo la mejor actitud al darle una bofetada: “La violencia no se justifica de ninguna manera, pero ¿te ha pasado que te vas a negro? Y ya estás, pero ¡ya! Así me pasó a mí”.

Cuando Blanco le preguntó al actor si posteriormente le ofreció una disculpa a Fuentes, contestó: “No, me demandó y tuve que pagar”. Sobre la cantidad de dinero que tuvo que desembolsar, Eduardo dijo no saber el monto del arreglo: “Ni idea tengo. Yo a ese tipo nunca lo he tenido en la cara, más que el día del incidente”.

Yáñez recordó que, incluso, le pidió al reportero que se detuviera en sus cuestionamientos sobre su familia, pero Fuentes no hizo caso: “Por eso yo le decía que parara, porque ya me estaba ofendiendo a mí, metiéndose con mi familia y todo. Y se me hizo que se estaba haciendo el chistosito”.

Eduardo aceptó que esa bofetada le trajo consecuencias en el aspecto laboral: “Sí, perdí muchas oportunidades de trabajo. Directores y productores te ven con otra cara; aunque tú dices que la justicia está contigo, ya valió m*****. Te tachan, te etiquetan, y ha sido realmente fuerte poder recuperar un lugar en el mundo de la actuación. Porque cuando te das cuenta de que todo el mundo está opinando que eres un desgraciado y sí te empiezas a malviajar, de que ‘ya no me van a dar trabajo nunca’ o ‘¿para qué le pegué a este g***?'” Finalmente, el actor reconoció que, aunque le costó trabajo, lo han vuelto a contratar, y él ha dejado ese incidente en el pasado.

