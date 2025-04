Para Simone Biles, su participación en Los Ángeles 2028 aún es una incógnita

Simone Biles no está interesada en apresurar conversaciones del futuro. Aunque volvió por todo lo alto en París 2024, con tres medallas de oro y una de plata, la legendaria gimnasta estadounidense dejó claro este lunes que aún necesita espacio antes de decidir si competirá en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“Me centro en curarme mental y físicamente. Los Juegos Olímpicos pasan factura, he sacrificado mucho sin estar con la familia, los amigos o mi marido y antes de decidir si quiero seguir necesito un tiempo”, confesó a la prensa en Madrid, donde fue reconocida como la mejor deportista del año en los premios Laureus.

Dice Simone Biles que no sabe aún si competirá en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, que es una decisión complicada, así que primero quiere estar completamente bien antes de decidir qué hacer. #Laureus2025 #SimoneBiles pic.twitter.com/WWyuvMir8D — Valeria Cuellar (@valcuellarss) April 21, 2025

A sus 28 años, Biles está en una etapa diferente de su carrera. Ya no tiene nada que demostrar, pero eso no significa que no tenga sueños o metas.

A pesar de la incertidumbre sobre su futuro competitivo, aseguró con una sonrisa: “Lo que es seguro es que en la grada o en el tapiz estaré. Hay tiempo para pensar en ello.”

Recuperación mental, motivación y legado

Lo que más ha costado, según cuenta, ha sido el trabajo interno. “Presentarse cada día a terapia, porque incluso sigo ahora, es difícil. Mi viaje mental es importante y sé que no será lineal”. Esa vulnerabilidad que mostró tras retirarse en Tokio 2021 por los temidos twisties ha inspirado a miles.

Simone no solo es una leyenda por sus medallas —tiene 11 olímpicas y más de 30 en campeonatos mundiales—, sino también por cambiar la conversación sobre la salud mental en el deporte de alto rendimiento.

The Laureus World Sportswoman of the Year is Simone Biles 🏆#Laureus25 pic.twitter.com/mnWv9Jiyn6 — Laureus (@LaureusSport) April 21, 2025

Durante el evento, también habló de su relación con la brasileña Rebeca Andrade, una de sus mayores rivales y, al mismo tiempo, una de sus grandes amigas. “Rebeca es extraordinaria, fantástica, enorme. Me gusta competir contra ella porque me empuja a ser mejor. Si no hubiera tenido tantas lesiones, tendría el mismo medallero que yo”.

Biles, que en su juventud soñaba con romper barreras, ahora lo ha conseguido. “No hay códigos que nos digan lo que podemos o no podemos hacer. Podemos contar nuestra historia con nuestros movimientos y eso es maravilloso”.

De momento, el tiempo será su mejor aliado. Mientras tanto, el mundo de la gimnasia permanece atento a su decisión a un posible regreso en casa, en 2028.



