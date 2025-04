Aislinn Derbez revela cómo reaccionó Eugenio Derbez a su divorcio con Mauricio Ochmann

Aislinn Derbez hizo un viaje al pasado para rememorar uno de los momentos más difíciles de su vida: su divorcio del actor Mauricio Ochmann. Además, habló como nunca antes sobre la reacción de su padre, Eugenio Derbez, ante la inesperada noticia. ¡Aquí te contamos lo que dijo!

En entrevista con Yordi Rosado, la protagonista de historias como “Hazlo como Hombre” y “A la Mala” decidió abrir el baúl de los recuerdos para contar cómo es que vivió su proceso de separación, así como el apoyo que recibió por parte de sus familiares.

De acuerdo con Aislinn Derbez, su padre Eugenio fue un gran guía en ese duro proceso, especialmente porque le brindó apoyo sin prejuicios o críticas.

“Tuve pláticas demasiado profundas y largas con él, pero siempre estuvo ahí para mí. Me dijo: ‘Qué bueno, porque así vas a estar más conmigo, no querías hacer nada con nosotros’. Me lo dijo en tono de broma, pero me acompañó con mucho cariño“, contó para el programa de entrevistas en Youtube.

Bajo esta misma tesitura, la primogénita de Eugenio Derbez confesó que la decisión de tomar caminos separados fue del propio Mauricio Ochmann: “Él tenía más claro que ya no quería estar. Yo lo respeté y no lo cuestioné. Si alguien no quiere estar contigo, no puedes obligarlo, aunque duela”, expresó la famosa.

Como resultado de su separación, Aislinn afirmó haberse encontrado a la deriva tras darse cuenta que “descuidó” varios aspectos de su vida por enfocarse en su faceta de esposa.

“Me descuidé a mí, a mis amistades, a mi familia, por mantener algo que se desmoronó sin saber por qué. Me sentí sin rumbo, como si me hubiera quedado sin sueños“, explicó. No obstante, la estrella mexicana afirmó que este cambio radical también se trató de una oportunidad de reconstrucción que aprovechó al máximo.

