Chiquete Orozco rechazó “grilla” en Cruz Azul vs. el DT Vicente Sánchez

Jesús Orozco Chiquete, defensa de Cruz Azul, que vive su primera temporada en la organización celeste salió al paso de los rumores que aseguran existe un mal ambiente en el plantel de la Máquina Celeste y que los jugadores no soportan al técnico Vicente Sánchez, al negar dichas versiones.

La postura del zaguero cruzazulino no fue nueva, pues en el entorno cementero, como sucede siempre en vísperas de las liguillas aparecen esta clase de versiones con la finalidad de desestabilizar al plantel y distraerlos de cara a las semifinales de la Concachampions contra Tigres y posteriormente la liguilla contra los Esmeraldas del León.

#Entrevista | ¡ROMPE EL SILENCIO! 🚨Chiquete Orozco platicó con Mediotiempo y negó que haya una mala relación entre jugadores y su DT Vicente Sánchez. pic.twitter.com/Esx6c6pjfm — MedioTiempo (@mediotiempo) April 22, 2025

De esta forma, en entrevista con el portal Mediotiempo, Orozco Chiquete refutó esas aseveraciones y expuso que: “Cruz azul está muy bien, el grupo está muy bien, está unido, está fuerte, todos queremos el mismo objetivo, los que juegan, los que no. La competencia interna que hay es muy buena, eso te hace crecer como jugador y a veces todos esos temas de los que se habla tratan de desestabilizarnos, así lo siento yo”.

Inclusive aseguró que todo el plantel está respaldando el trabajo del estratega uruguayo Vicente Sánchez que en su primera temporada con el Cruz Azul los ha guiado a la antesala de la final del torneo de la Concacaf y en a Liga MX a calificar a la liguilla en tercer lugar y a conseguir el millón de dólares por ser el equipo con mayor cantidad de puntos en el año futbolístico 2024-2025.

Vicente Sánchez se defiende solo con sus números

De esta forma, Jesús dijo que Vicente no solo tiene el respaldo de los jugadores, sino que los propios números del estratega charrúa hablan por sí solos y que muestran que en 20 partidos dirigidos solo ha permitido una derrota, con una racha de 13 juegos sin conocer la derrota y que esas misas cifras les permiten ser candidatos al título en ambas competencias.

“El techo nos lo vamos a poner nosotros, si te soy sincero, estamos para ser campeones, esa es la realidad, tenemos un equipazo, tenemos un buen grupo, tenemos las cosas claras, sabemos lo que queremos y estamos muy motivados, le queremos dar esa alegría a la afición”.

Hay plantel para los dos torneos

Jesús Orozco Chiquete también reconoció que aunque es complicado apostar por los dos torneos, Concachampions y Liga MX, por el desgaste de los jugadores, expuso que el plantel está diseñado para encarar ambos campeonatos con la mayor entereza y pensando en los máximos logros.

“Sí, es lo bueno de tener una plantilla muy vasta, que el que entre nosotros sabemos que lo va a hacer muy bien; entonces sí, sí, estamos para pelear los dos”.



También expuso que la calidad del equipo le permite verse como campeón en ambos campeonatos y expuso que van a luchar con todo por esas metas“La verdad es que sí me veo aquí, todo el grupo tiene la intención y las ganas de salir campeón, uno cuando llega se da cuenta de lo magnífico que es este club y de lo grande que es, entonces tengo la ilusión y voy a todos los días, voy a poner mi granito de arena para que este equipo salga campeón y levantar campeonatos, que es lo importante”.

En sus pensamientos también reveló que existen grandes metas y que la competencia en el Cruz Azul es fuerte y que eso hace que todos se esfuercen al máximo para tratar de jugar y que muchas veces el técnico tiene que batallar para ver a quien elige.

“Me voy a entregar a muerte, voy a dar todo por estos colores, los voy a defender, vengo acá con un objetivo muy claro que es levantar campeonatos, y todo este grupo quiere lo mismo que es hacer un equipo de época, con esa mentalidad vengo, de darle muchas alegrías a la afición, de que vean a un Jesús Orozco entregado, con actitud, que se vean reflejados en él”.

Se ve en Europa y en el Tricolor

Orozco sabe qué clase de aparador otorga jugar para Cruz Azul y que por esa razón tiene la intención de seguir peleando por cristalizar la meta de jugar en Europa y de conseguir más oportunidades de jugar en la selección nacional mayor al mando de Javier Aguirre.

“Sí, claro, el sueño ahí está, pero ahorita me quiero enfocar en Cruz azul, sé que haciendo las cosas bien en Cruz Azul, levantando campeonatos, lo de Europa se va a dar solo, eso no me viene la cabeza, sé que debo hacer las cosas bien aquí para después pensar en otras cosas”.

“El tema de Selección uno lo que quiere es obviamente representar a su país y cuando no sale en la convocatoria, sí te pega, pero ahorita estoy tranquilo, enfocado en Cruz Azul, sé que tengo que hacer las cosas bien aquí y Selección va a llegar por su propio peso, eso no me viene tampoco la cabeza”, concluyó.

