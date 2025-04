El día en que el Papa Francisco llamó por teléfono a un sacerdote de Jalisco en plena misa

Una anécdota curiosa salió a relucir tras la muerte del papa Francisco: una llamada en plena misa durante la pandemia por COVID-19.

Ocurrió en mayo de 2020, cuando el párroco de la iglesia Nuestra Señora de la Asunción, en Jalostotitlán, Jalisco, Miguel Domínguez García, recibió una llamada del Sumo pontífice mientras transcurría la misa.

El sacerdote salió del altar durante un momento para atender la llamada, dirigiéndose hacia la zona del confesionario para responder desde la sacristía, según se puede apreciar en un video difundido en redes sociales.

“Creo que todavía aguanto”, respondió cuando el papa Francisco preguntó por su salud, asombrado por la sorpresiva llamada.

“¿Cómo están sus pulmones?”, preguntó al Sumo Pontífice, quien respondió: “Bien, gracias a Dios, muy bien. ¿Qué estás haciendo ahora?”

☎️ ¿Y tú qué harías si te llamara el SS Franciso?

Así fue la llamada del santo padre al párroco Miguel Domínguez García, de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en Jalostotitlán, población de la diócesis de san Juan de los Lagos. 📞🕊 pic.twitter.com/fxkV4aLghR — Contacto Hoy (@ContactoHoy) May 21, 2020

El párroco Domínguez le explicó que celebraba misa, a lo que el papa explicó: “No, pero vos, ¿qué trabajo tenés?”. “Soy párroco en una parroquia de mi diócesis y encargado de cultura, ¿cómo ve?”, respondió.

En seguida, el sacerdote volvió con el teléfono en mano y lo acercó al micrófono para que los feligreses pudieran escuchar la conversación. Antes de concluir la llamada, el papá dijo: “Dale mis saludos a tus feligreses”. Y finalizó mandando la bendición, pidiendo “que recen por mí”.

“¡Cómo no, Santo Padre! Con mucho gusto. Uno abrazo de parte de ellos también y de mi familia”, respondió el párroco Domínguez. “Qué Dios te bendiga mucho eh, me acuerdo mucho de vos”, añadió el papa. “Gracias Santo Padre”, dijo el párroco. “Que Dios te bendiga”, concluyó el Sumo Pontífice.

Emocionado, el párroco dijo a los feligreses: “Disculpen. ¿Se oyó? ¿Un poquito? Le damos un aplauso al papa, ¿no? Que se toma el tiempo de llamar y de saludarlos; que nos sintamos fortalecidos con eso”.

El video fue compartido desde la cuenta oficial de la parroquia, cuando las misas comenzaron a transmitirse vía redes sociales debido a la pandemia.

¿Quién es Miguel Domínguez García?

Fue ordenado en mayo de 1988, tuvo funciones pastorales de formación en la diócesis de San Juan de los Lagos, Jalisco.

De acuerdo con el sitio Religión Digital, es especialista en teología dogmática por la Universidad Gregoriana, y se desempeñó como secretario ejecutivo de la Dimensión del Clero en la Conferencia del Episcopado Mexicano.

Fue llamado a prestar su ministerio en el Pontificio Colegio Mexicano como director espiritual, fue ahí donde inició una amistad con el papa Francisco, desde 2013 hasta su reciente fallecimiento.

Su llamada fue una respuesta inmediata del papa a una carta que le envío el párroco, quien con asombro expresó que fue “mucho más pronto de lo que esperaba, menos de dos horas”.

El párroco Domínguez dijo que pensó en la posibilidad de que se tratara de una extorsión telefónica, pues “obviamente no aparece como Vaticano, jefe de Estado. No me imaginé que fuera él”, comentó Domínguez entre sonrisas a medios locales.

El contenido de la carta

En la carta dirigida al papa Francisco en 2013, “le comentaba mi alegría de que él haya sido elegido por el Espíritu Santo y por los Cardenales como el Sucesor de Pedro; le pedía su bendición para mí y mis compañeros que cumpliremos 25 años de sacerdocio el próximo mes de mayo, y le aseguraba mi oración ante el Padre Celestial y la Virgen de Guadalupe”, dijo el sacerdote, según Religión Digital.

“Necesitamos su benigna custodia de padre bueno, que no tiene miedo de amar con ternura a sus hijos menores en la Jerarquía de la Iglesia”, continuó la carta.

“Hay muchos gritos pidiendo ayuda entre los sacerdotes; hay muchas heridas, tentaciones y dolor… Considérenos como parte de las periferias a las que el Papa gusta de atender y custodiar de modo especial”.

El mismo Papa invitó al sacerdote y a sus compañeros de ordenación para convidarlos “a celebrar con él en su Capilla privada de la Residencia de Santa Marta.

Domínguez respondió al Papa: “¡Claro que sí, Santo Padre!, yo les paso su invitación a mis compañeros, y muchas gracias, de antemano, por ese regalo de aniversario”.

