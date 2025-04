Katy Perry se disculpa tras la cancelación de sus conciertos en Guadalajara 

A solo unos días de dar inicio a su visita a territorio mexicano con su gira “The Lifetimes”, se dio a conocer la cancelación de las presentaciones de Katy Perry en Guadalajara debido a que el sitio en el que la famosa llevaría a cabo sus conciertos aún no concluye su construcción.

La noticia fue revelada por la promotora Zignia Live mediante un comunicado oficial difundido desde Instagram. Allí, se planteó que las obras de la Arena Guadalajara impiden garantizar la seguridad y condiciones necesarias para la realización de los próximos shows que se tenían programados, incluido el de la intérprete de “Firework” y “California Girls”.

Por su parte, Katy Perry no se quedó de brazos cruzados y colocó un mensaje desde sus redes sociales en el que lamentó la situación, asegurando que esta cancelación estuvo fuera de su control: “Tristemente, me enteré de que la construcción de Arena Guadalajara no estará lista para los shows programados la próxima semana, lo que incluye el mío“, escribió en una historia de Instagram.

Katy Perry manifestó su deseo de compensar a sus fans tapatíos

Según lo revelado por Katy Perry, su equipo se había mantenido al tanto del desarrollo de la construcción, pero se comprobó que esta no cumple con los requerimientos para brindar una experiencia segura a su público.

En respuesta a esta inesperada cancelación, la cantante multipremiada indicó que ya se encuentra en busca de ideas para poder recompensar a los fanáticos tapatíos que acudirían al show.

“Ustedes significan el mundo para mí… estaré pensando en cómo puedo crear algo especial para los fans en Guadalajara en el futuro“, dijo la estrella que se prepara para sus presentaciones en Monterrey y Ciudad de México a partir del próximo 23 de abril.

