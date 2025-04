Carolina Sandoval revela cómo se encuentra su hija tras su divorcio con Nick Hernández

La conductora de televisión Carolina Sandoval se sinceró sobre uno de los aspectos más dolorosos dentro de su separación con Nick Hernández: el impacto que esta decisión ha tenido en la vida de su hija menor, Amalia Victoria. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

En una emotiva charla para el podcast de su amigo Alejandro Chabán, la conductora de “¡Siéntese quien Pueda!” reveló cómo es que su hija menor, producto de su matrimonio con el empresario, ha vivido el proceso de separación a puerta cerrada.

A pesar de los dimes y diretes que se han generado en torno a su divorcio, Carolina Sandoval aseguró que Amelia Victoria se mantiene alejada de la polémica y aceptando los cambios que el divorcio de sus padres ha traído consigo.

“Estos niños 2016 (porque mi hija nació en el 2016) son una computadora de alta revolución. Mi hija está tan contenta con la vida que tenemos, cree que tenemos una casita porque nos mudamos a un townhouse, ella siempre quiso vivir en un lugar de dos pisos, entonces ella ha tenido mucho que ver con su decoración, ahora tiene una perrita“, declaró ante los micrófonos del programa.

No obstante, no todo ha sido color de rosa. Y es que según lo dicho por la venezolana, uno de los mayores retos a los que se han enfrentado como madre e hija ha sido la reducción en el tiempo que comparten juntas.

“A los niños no hay que mentirles y yo a ella la tenía que prepararle y decirle: ‘A ver mi amor, yo quiero que tú sepas que yo voy a tener que seguir viajando cuando yo tenga que viajar y la razón por la que no te puedo llevar es porque tu papá no te deja viajar’. ‘¿Por qué?’. ‘Pregúntaselo a él’“, complementó.

Para finalizar, Carolina Sandoval desmintió la narrativa que se ha alimentado en su contra, donde se afirma que no ha permitido cualquier tipo de contacto entre Amelia Victoria y Nick Hernández: “Es muy interesante la respuesta que te tengo porque a pesar de que le hace creer a las personas que yo no se la dejo ver, cosa que es mentira, es falso”, expresó.

