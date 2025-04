Raphael anuncia que regresará a la música

Tras cuatro meses de su diagnostico de un linfoma cerebral, Raphael anunció que está listo para volver a la música y lo hará a partir del próximo 15 de junio.

A través de su cuenta de Instagram, el cantante español de 81 años compartió la buena noticia en un conmovedor mensaje.

“Con una ilusión inmensa, hoy puedo anunciar que el próximo 15 de junio retomaré mi agenda. Quiero devolveros, en forma de canciones, todo el cariño que me habéis dado durante este tiempo”, anunció el cantante.

En el mensaje, Raphael también aprovechó para reflexionar sobre su diagnostico y asegurar que se encuentra muy bien de salud.

“Como muchas y muchos sabéis, durante los últimos cuatro meses he estado siguiendo un tratamiento médico debido al linfoma cerebral que se me diagnosticó. Con enorme emoción, puedo deciros que me encuentro muy bien y profundamente agradecido”, afirmó.

Asimismo, el cantante dedicó una parte de su mensaje para expresar su agradecimiento a todos lo que lo apoyaron durante tras su diagnostico y su recuperación.

“Gracias a mi familia, mi pilar esencial, por su amor incondicional. Al Hospital 12 de Octubre, al Hospital Clínico San Carlos y a toda la sanidad pública, por haberme cuidado con una entrega, profesionalidad y humanidad ejemplares. A mis amigos, compañeros de profesión y a los medios de comunicación, gracias también por tanto cariño”, indicó.

“Y, por supuesto, gracias a vosotros: mi público. Por cada mensaje, por cada pensamiento y por estar ahí incluso en la distancia. Me habéis hecho sentir muy acompañado y muy querido”, agregó.

¿Qué le pasó a Raphael?

En diciembre del año pasado, Raphael empezó a sentirse mal mientras grababa un programa especial de televisión navideño en un teatro de Madrid.

Preocupados, su equipo decidió detener la grabación y llamar a una ambulancia por temor a un posible accidente cerebrovascular. Pese a su malestar, el cantante logró llegar caminando a la ambulancia que lo trasladó al Hospital Universitario 12 de Octubre en Madrid.

Tras llegar al hospital y ser sometido a varias pruebas, la esposa del cantante Natalia Figueroa aseguró que el cantante de 81 años se encontraba bien pero pasaría unos días en el hospital.

Al poco tiempo, tras una serie de exámenes médicos, se supo que Raphael había sido diagnosticado con un linfoma cerebral primario.

En ese momento, el informe médico, compartido por EFE, reveló la presencia de dos nódulos cerebrales en el hemisferio izquierdo, responsables de los síntomas neurológicos que presentó el artista.

