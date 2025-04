Jack in the Box anuncia el cierra de unos 200 locales por bajo rendimiento

Este miércoles, la franquicia de restaurantes estadounidense especializada en comida rápida, Jack in the Box anunció el cierre de unos 200 locales debido a un bajo rendimiento en sus operaciones.

El cierre abarca cerca del 10% de sus sucursales de los 2,200 restaurantes con los que cuenta en todo Estados Unidos, pero principalmente en la costa oeste del país, además la cadena indicó que para finales de año también podría estar cerrando otros 120 locales más.

En un comunicado, Lance Tucker, director ejecutivo de Jack in the Box declaró que con la clausura de estos locales se tiene el objetivo de “ajustar nuestro balance general para acelerar el flujo de caja y reducir la deuda”.

Dentro de sus planes según Tucker está la liquidación de aproximadamente 300 millones de dólares de deuda para los próximos dos años, por lo tanto, se espera que los cierres ayuden al crecimiento neto de la compañía.

Por otra parte, Jack in the Box también indicó que está explorando la posibilidad de vender su marca “Del Taco”, una cadena de comida mexicana que adquirió hace tan solo tres años; no obstante, desde su compra han tenido muchos problemas incluyendo el hecho de que los estadounidenses han cambiado sus hábitos de consumo y disminuyendo las ventas hasta un 3.6%.

Al respecto, Tucker señaló en el comunicado que no están seguros de que los resultados por parte de Del Taco vayan o no a contribuir con la compañía, por lo que consideran que “tiene sentido trasladarlos a otro propietario”, dijo.

De acuerdo con los informes de Jack in the Box (JACK) sus acciones se han desplomado durante el año pasado hasta un 57% y para la apertura de sus operaciones este miércoles fueron de casi un 7% más bajo.

Jack in the Box no es la única cadena de comida rápida que ha cerrado locales en todo el país, compañías más grandes como McDonald’s, Taco Bell, Chipotle, entre otros también han reportado pérdidas debido a sus bajas operaciones.

Sigue leyendo: