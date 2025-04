José Luis Reséndez reacciona a las acusaciones de Vanessa Arias y la reta a que lo demande

Hace algunos días Vanessa Arias reveló que tuvo un novio que la maltrató física y psicológicamente, además de que lo encontró en su cama con un travesti. José Luis Reséndez, ex pareja de Arias y a quien muchos señalan como el responsable de los supuestos actos de violencia, aseguró que nada de lo dicho por la actriz ocurrió.

José Luis Reséndez se burla de Cristiano Ronaldo con términos homofóbicos

Reséndez recurrió a su cuenta de TikTok para hacer un en vivo. Tras leer lo que sus seguidores le escribían, tocó el tema de Vanessa: “Felicidades a todos los que vienen de esa gran entrevista…diciendo la señora ésta que siempre se está quejando desde hace 30 años de mi persona, y cada vez más lamentable el suceso”.

En un momento del enlace José Luis se dijo afectado por lo dicho por su ex, en especial por cómo esto repercute en las hijas de él: “Pero esta cosa sí me afecta, y lastima a mí persona, porque toda la gente incrédula le presta atención y le cree a sus pin**** mentiras. Yo nomás espero que a ustedes no les pase este tipo de escrutinio público, por el que todos nosotros pasamos ante las difamaciones de personas sin escrúpulos. O sea, yo tengo hijas. Ella porque no tiene hijos le vale ma****, pero yo ya tengo hijas, y a mí no me gustaría que mis hijas estén escuchando este tipo de m******, nada más porque a alguien se le ocurre llamar la atención de esta manera”.

Cuando unos fans le escribieron a José Luis que esos pasajes eran parte de su pasado, él fue enfático al decir que los supuestos hechos de violencia nunca ocurrieron: “(Ella) dice: ‘Lo pasado, pasado’. No, es que no pasó, es que eso no pasó, mis amores. Ojalá y nos demandemos, para que vean quién va a perder. Yo la voy a demandar por difamación.

“Yo la invito a que esto lo haga legal, y que diga mi nombre y lo sostenga. Si ella ya lo va hacer, que lo haga, porque yo la voy a demandar, porque esas si son m******. Yo estoy preparado para eso, solamente que quiero que lo haga como tiene que ser. Que diga mi nombre, que lo mencione, ella tiene que mencionarlo en lugar de andar difamando”, dijo el ex modelo.

Dirigiéndose a Vanessa, Reséndez dijo: “A mí tráeme una denuncia, pruebas, a mí no me estés difamando. A mí tráeme las pruebas, las fotos, todo lo que dices, lo que guardaste, las pruebas, tráemelo”. Respecto al físico de Arias (quien durante la entrevista que le hicieron comentó que siempre fue menospreciada por su ex, haciéndole sentir que no era atractiva), José Luis agregó: “No, si ella no es fea, es muy bonita, es una mujer muy bella. Yo no tengo tan malos gustos, para nada”.

Por último, José Luis Reséndez comentó lo que Vanessa Arias dijo, acerca de que él ya no tiene trabajo como actor: “Si a ella le da felicidad que yo no esté como actor, ¡qué bueno! Eso es gacho, yo jamás le desearía el mal. Yo espero que algún día ella se logre desarrollar como actriz, como lo que ella estudió. Que logre cumplir sus sueños, yo le deseo lo mejor. Nunca he hablado mal de ella, nunca”.

