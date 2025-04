Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 25 al 27 de abril

La cinta que marca el retorno de Ben Affleck como “Christian Wolff”casi diez años después de la primera entrega, ahora de la mano del director Gavin O’Connor: “The Accountant 2”. La película que sigue la historia de Yuri mientras desafía las creencias de su comunidad al emprende un peligroso viaje con el que busca devolver a su familia una misteriosa criatura de la isla en la que vive: “The Legend of Ochi”. El thriller protagonizado por Tom Hardy en el que debe abrirse camino a través del submundo criminal de una ciudad corrupta para rescatar al hijo de un político: “Havoc”. Y la serie documental que nos acerca a las mentes de algunos de los negociadores más experimentados del mundo: “Life or Death: The Negotiators”.

The Accountant 2

Ben Affleck regresa casi diez años después con la secuela de “The Accountant” (2016) de nuevo de la mano del director Gavin O’Connor. La historia comienza con el asesinato del director de la FinCEN del Departamento del Tesoro, Raymond King (J.K. Simmons), dejando tras de sí un críptico mensaje: “Encuentra al contable”. La subdirectora del departamento, Marybeth Medina (Cynthia Addai- Robinson), recurre a Christian Wolff (Affleck), un contable autista con habilidades excepcionales en matemáticas, para desentrañar el misterio. Wolff, al darse cuenta de la magnitud del caso, le pide ayuda a su hermano Braxton (Jon Bernthal), del que se ha distanciado, pero que supone un operativo letal con quien comparte un pasado complicado. Juntos, Christian y Braxton se adentran en una peligrosa investigación que los enfrenta a una red internacional de tráfico humano y corrupción, poniendo en riesgo sus vidas y su relación fraternal. Estreno en cines.

The Legend of Ochi

“The Legend of Ochi”. Crédito: A24 | Cortesía

Yuri es una joven educada para temer a unas misteriosas criaturas de la isla en la que vive conocidas como los Ochi. Pero cuando encuentra un bebé Ochi herido, Yuri decide desafiar las creencias de su comunidad y emprende un peligroso viaje para devolverlo a su familia. En su travesía, se cuestionará las enseñanzas de su padre y descubrirá el valor de la empatía y la conexión con la naturaleza. Con una estética que recuerda a películas de fantasía de los años 80, “The Legend of Ochi” llega ahora a los cines.

Havoc

“Havoc”. Crédito: Netflix

Después de que un negocio de drogas sale mal, el duro detective Walker (Tom Hardy) debe abrirse camino a través del submundo criminal de una ciudad corrupta para rescatar al hijo distanciado de un político, mientras le persigue un sindicato del crimen, un político corrupto y sus antiguos compañeros de la policía . Escrito y dirigido por Gareth Evans, el elenco de este thriller lo completan Jessie Mei Li, Timothy Olyphant, Justin Cornwell, Luis Guzmán y Forest Whitaker. Ya disponible en Netflix.

Life or Death: The Negotiators

“Life or Death: The Negotiators”. Crédito: National Geographic | Cortesía

National Geographic acaba de estrenar el primero de los cuatro episodios de esta serie documental que nos acerca a las mentes de algunos de los negociadores más experimentados del mundo y nos explica qué se necesitan tener para lidiar con una situación en la que cualquier pequeño movimiento equivocado puede costar vidas. Cada episodio analiza una negociación diferente en situaciones de vida o muerte. Cada miércoles en el canal de NatGeo hasta el 14 de mayo.

You: Season 5

Ya se estrena la quinta y última temporada de la popular serie de Netflix “You”. Joe Goldberg regresa a Nueva York para disfrutar de su “felices para siempre”… hasta que su vida perfecta se ve amenazada por los fantasmas de su pasado y sus propios oscuros deseos.

