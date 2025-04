Se estrena el trailer de la segunda temporada de la serie “Wednesday”

Los fans de la exitosa serie “Wednesday” han recibido una sorpresa, con el estreno del trailer promocional de la segunda temporada, de nuevo con la actriz Jenna Ortega en el personaje titular.

El avance comienza mostrando a Wednesday en un aeropuerto, dejando en el detector de metales todas sus armas. Ella comienza otro año de escuela, reencontrándose con su amiga Enid (Emma Myers), y entre muchas otras cosas, intenta dominar su habilidad psíquica, frustrar una serie de asesinatos y resolver el misterio que rodea a sus padres.

Jenna Ortega reveló detalles sobre la segunda temporada de Wednesday

La plataforma de streaming Netflix ha decidido dividir esta nueva temporada de la serie en dos partes: la primera estará disponible el 6 de agosto, y la segunda a partir del 3 de septiembre. Tim Burton regresa como director, y Ortega también funge como productora.

Además del elenco principal, conformado por Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Fred Armisen y Joy Sunday, la segunda temporada de “Wednesday” cuenta con nuevos personajes, interpretados por Joonas Suotamo, Haley Joel Osment, Heather Matarazzo, Christopher Lloyd, Noah Taylor, Billie Piper y Steve Buscemi. Una de las actuaciones más esperadas es la de la cantante Lady Gaga, pero aún no se sabe el nombre del personaje que interpreta.

Hace algunas semanas Jenna Ortega declaró a la revista The Cut que su renuncia a la película “Scream 7” no se debió a un conflicto en cuanto a trabajar al mismo tiempo en la serie “Wednesday”, sino a que la cinta de terror no será dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett. La actriz fue muy directa al aclarar esa polémica: “Si “Scream 7″ no iba a contar con ese equipo de directores y esa gente de la que me enamoré, entonces no me parecía la decisión correcta para mi carrera en ese momento”.

