Donald Trump asegura que habla en serio sobre agregar a Canadá como el estado número 51

De nueva cuenta, el presidente Donald Trump expuso que la propuesta de agregar a Canadá como el estado número 51 es un tema que forma parte de su proyecto de nación.

Desde principios de diciembre pasado, luego de exponer que Canadá estaba obteniendo un enorme beneficio comercial de Estados Unidos sin dar prácticamente nada a cambio, el mandatario republicano puso sobre la mesa la idea de que su vecino del norte debería ser anexado como el estado número 51.

Sin embargo, durante algunas semanas pareció haber dejado en paz el tema debido a otras prioridades de su agenda de trabajo como son los aranceles impuestos a más de cien países con los cuales Estados Unidos comercia.

Aprovechando que la mente de Trump estaba enfocada en otros asuntos, desde Canadá, el primer ministro Mark Carney descartó cualquier posibilidad de que su país terminaría anexándose a su vecino del sur.

“Es una locura. Nunca, de ninguna manera, seremos parte de Estados Unidos”, expresó al asumir su cargo político.

Bajo este panorama, la idea del presunto estado 51 parecía estar enterrada. No obstante, durante una entrevista concedida a la revista Time, el republicano de 78 años retomó el plan de expandir el territorio estadounidense enfocado otra vez hacia el norte del continente americano.

“En realidad no estoy troleando. Canadá es un caso interesante”, comenzó diciendo.

Además de Canadá, Trump pretende anexar a Groenlandia al territorio estadounidense. (Crédito: Alex Brandon / AP)

Posteriormente, Trump fue más enfático al señalar no estar dispuesto a continuar perdiendo dinero negociando acuerdos comerciales con su vecino del norte.

“Nos encargamos de sus fuerzas armadas. Nos encargamos de cada aspecto de sus vidas, y no necesitamos que nos fabriquen coches. De hecho, no queremos que nos fabriquen coches; queremos fabricar nuestros propios coches. No necesitamos su madera. No necesitamos su energía. No necesitamos nada de Canadá. La única manera de que esto funcione es que Canadá se convierta en un estado” expresó.

Cabe señalar que, a menos de 100 días de haber regresado a la Casa Blanca, uno de los planes geopolíticos de Donald Trump, de alguna manera ya se cristalizó, como es el caso de tener presencia militar en el Canal de Panamá para cerrarle el paso a China.

Gracias a la firma de un memorándum de entendimiento para fortalecer la cooperación en materia de seguridad del Canal, se “restablece la presencia rotativa” de militares estadounidenses en tres bases en Panamá (Sherman, Rodman y Howard) y los barcos militares estadounidenses podrán navegar “primero y libres”, por el Canal.

Con este punto a favor, a Trump le quedan otros dos pendientes por resolver como son las hipotéticas anexiones de Canadá y Groenlandia.

