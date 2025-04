Pablo Montero responde a las acusaciones de agresión de la influencer Elda María

A solo unos días de haber sido señalado de una presunta agresión en contra de la influencer Elda María cantante Pablo Montero ha decidido salir a desmentir las acusaciones y dar su versión de los hechos. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

El nombre del exponente de regional mexicano se viralizó en redes sociales tras acusaciones de haber agredido a la creadora de contenido por negarse a tener intimidad con él y de no haber pagado la cuenta en un restaurante. Sin embargo, en un encuentro reciente con la prensa, rompió el silencio para defenderse de los ataques que ha recibido como resultado de estos señalamientos.

De forma contundente, Pablo Montero afirmó que lo dicho por Elda María es totalmente falso: “Cualquier persona inteligente, si ve su discurso, pues te das cuenta de qué se trata”, declaró en exclusiva al matutino ‘Venga la Alegría’.

A pesar de su molestia por la situación, el ex integrante de “La Casa de los Famosos” aseguró que no se prestará a brindarle más atención al tema o los involucrados.

“Lo que se ve no se juzga (…) No me voy a referir a nada de este tema y mucho menos para hablar mal de una mujer“, sentenció con respecto a lo dicho por la ex pareja de Rafa Mercadante.

Esta no es la primera controversia por una presunta agresión física a la que Pablo Montero se enfrenta durante los últimos meses. Recordemos que a principios del mes de abril se le acusó de golpear a un compañero dentro de la obra “Perfume de Gardenia”, el actor Enrique Madrid, en plena función.

En un video recuperado por la publicación, se aprecia el momento exacto en el que miembros de la producción se encuentran auxiliando al histrión, mientras este abre y cierra la boca y se lleva la mano a la mandíbula.

“No a la violencia, ni en la casa, ni en la escuela, ni en el matrimonio, ni en el trabajo y menos en el escenario“, escribió el famoso desde sus historias sin dar más detalles sobre el altercado o si tomará acciones legales en contra del exponente de regional mexicano.

