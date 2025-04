Chivas lanzó oferta por el mexicoamericano Richard Ledezma del PSV Eindhoven

La complejidad que enfrentan las Chivas por contratar talento mexicano a precios accesibles cada vez los hace voltear hacia la Unión Americana o a Europa, para buscar a jugadores con raíces aztecas que puedan integrar a su plantel, como el caso del mexicoamericano del PSV Eindhoven Richard Ledezma.

En efecto, la directiva del Guadalajara busca reorganizar sus filas después del segundo fracaso consecutivo de no ingresar ni siquiera a la disputa del play in, ha generado que sus altos mandos busquen a jugadores para reforzar el plantel y por esa razón no han duda en enviar una oferta a Richard Ledezma que participa en la Eredivisie con los Granjeros del PSV Eindhoven.

Richard Ledezma 🇲🇽🇺🇸 (24) ya fue contactado por Chivas 🔴⚪️ para ser refuerzo del Rebaño de cara al Apertura 2025. PSV quiere renovarlo (termina contrato este verano) pero al futbolista mexicoamericano le agrada la propuesta y vería con buenos ojos llegar a la Liga MX.… pic.twitter.com/c2UQed5gV6 — Julio Rodríguez (@julioordz10) April 26, 2025

De acuerdo a versiones periodísticas, Ledezma ya recibió la oferta de Chivas para analizar la posibilidad de jugar en el fútbol de México, tomando en cuenta que su contrato con el equipo de los Países Bajos concluye en junio y podrían existir opciones que acepte venir como refuerzo de los tapatíos siguiendo el camino de su compatriota Cade Cowell.

Los asesores que manejan la carrera del jugador analizan el ofrecimiento comparando los pros y contras de aceptarla o decidirse por el ofrecimiento de renovación que ha realizado el conjunto de las “Bombillas” como también se le conoce a la exescuadra de los mexicanos Andrés Guardado, Hirving Lozano, Carlos Salcido y Francisco “Maza” Rodríguez, entre algunos otros.

Oferta millonaria

De acuerdo a los datos que pudo recabar La Opinión, se está haciendo una oferta muy importante para el jugador que superaría los $100 mil dólares mensuales ($ 2 millones de pesos mexicanos) por temporada, pero también todo radica en que el jugador tenga ganas de dejar Europa, donde es mayor proyección y apostar por la oferta económica del Guadalajara.

Versiones no confirmadas también aseguran que Chivas no desembolsaría ninguna cantidad por el fichaje del jugador y todo el arreglo sería con el salario de Ledezma, en virtud de que en el mes de junio concluye su contrato con el PSV Eindhoven.

Por lo pronto, la directiva de Chivas lanzó esta oferta como la primera en este análisis que realizan para buscar al relevo de Gerardo Espinoza que fracasó en su intento de llevar a Chivas a la liguilla con un contrato de ocho partidos y que en el duelo decisivo contra el Atlas pareció que el engrudo se le endureció.

Richard Ledezma con una gran proyección

En caso de que Richard Ledezma acepte la oferta de Chivas, muchas cosas podrían suceder. Primero, que engrose la lista de jugadores norteamericanos con raíces mexicanas en el Guadalajara y segundo, que su presencia abone a favor de solidificar el plantel rojiblanco que ha tenido tantos estragos que ya es complicado donde taponar.

Acciones de Richard Ledezma 🇲🇽🇺🇸 (21) en el partido de pretemporada del PSV



Podemos destacar el gran toque que tiene, mucha precisión en sus entregas. Es capaz de bajar a la base de la jugada y a partir de ahí crear. Luego de cara al arco sabe definir.🎯pic.twitter.com/5E4c9gSADA — Julio Rodríguez (@julioordz10) June 26, 2022

Ledezma es un jugador muy interesante y hasta el momento ha disputado 22 juegos con la selección de las barras y en las estrellas, después de haber desechado la opción de jugar por México como era la intención del director de selecciones nacionales de México, el argentino Andrés Lillini.

