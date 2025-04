Revelan imágenes de la sencilla habitación donde murió el papa Francisco en El Vaticano

El Vaticano y la Iglesia Católica están de luto por el sensible fallecimiento del papa Francisco, quien perdió la vida el lunes 21 de abril al interior de su habitación en Casa Santa Marta, un lugar en el que no gozaba de los grandes lujos.

Por medio de diversas fotografías, dadas a conocer por algunos medios de comunicación, pudimos ser testigos de la sencillez del dormitorio de Francisco, quien eligió ese espacio para pasar sus noches durante los 12 años que duró su pontificado.

Su habitación, que está marcada con el número 201 y recibe el nombre de Domus Sanctae Marthae, contaba con una cama individual, con una cabecera, con una mesa de noche, con una lámpara de lectura y con un crucifijo arriba de la cabecera.

Al igual gozaba de un pequeño escritorio, espacio para su silla de ruedas, una televisión, un armario y un baño privado.

La habitación que él mismo eligió contrastaba del tipo de dormitorios en los que Benedicto XVI y sus antecesores pasaban sus noches al interior del Palacio Apostólico, lo cuales eran más ostentosos, pero el papa Francisco se daba el lujo hasta compartía el comedor con otros sacerdotes y trabajadores del Vaticano.

“Cuando me preguntaron por qué no me había quedado a vivir allá yo dije: ‘Por motivos psiquiátricos’”, declaró el papa Francisco en su momento.

De acuerdo al periódico argentino Clarín, que fue uno de los medios que dio a conocer la noticia, en Santa Marta, el papa Francisco solía sostener reuniones privadas y otro tipo de eventos de bajo perfil.

“Con el correr de los años, Santa Marta se fue convirtiendo en el centro de la actividad “privada” de Bergoglio, el lugar donde recibía invitados o amigos fuera de contextos más oficiales”, informó el citado diario.

